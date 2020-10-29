Состоялось заседание Кабмина с участием Владимира Зеленского относительно скандального решения КСУ. На нем, выполняя решение СНБО, приняли распоряжение. Им обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников.

На заседании правительства 29 октября обсудили решение КСУ об отмене е-декларирования, сообщил в телеграм министр Кабмина Олег Немчинов.

Ранее СНБО рассмотрит два сценария решения ситуации с Конституционным судом: что о них известно

По его словам, на заседании Кабмина присутствовал Владимир Зеленский. Во исполнение решения СНБО на заседании приняли распоряжение.

Им обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки,

– отметил Немчінов.

Напомним, ранее президент выступил с речью на заседании СНБО.

Что говорил Зеленский в своей речи

Он осудил решение Конституционного суда и заявил, что Украина его не воспримет.

Президент заверил, что система е-декларирования в Украине будет работать.

Зеленский подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эту проблему решала улица на свое усмотрение, а также чтобы любое решение Конституционного суда использовали враги Украины для дискредитации нашей страны за рубежом.

Кроме того, глава государства обратился к правоохранителям, чтобы они выяснили детали, которые привели к такому решению суда.

Скандальное решение Конституционного суда: что известно