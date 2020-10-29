Доступ к е-декларациям восстановят: что известно о распоряжении правительства
Состоялось заседание Кабмина с участием Владимира Зеленского относительно скандального решения КСУ. На нем, выполняя решение СНБО, приняли распоряжение. Им обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников.
На заседании правительства 29 октября обсудили решение КСУ об отмене е-декларирования, сообщил в телеграм министр Кабмина Олег Немчинов.
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По его словам, на заседании Кабмина присутствовал Владимир Зеленский. Во исполнение решения СНБО на заседании приняли распоряжение.
Им обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки,
– отметил Немчінов.
Напомним, ранее президент выступил с речью на заседании СНБО.
Что говорил Зеленский в своей речи
- Он осудил решение Конституционного суда и заявил, что Украина его не воспримет.
- Президент заверил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Зеленский подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эту проблему решала улица на свое усмотрение, а также чтобы любое решение Конституционного суда использовали враги Украины для дискредитации нашей страны за рубежом.
- Кроме того, глава государства обратился к правоохранителям, чтобы они выяснили детали, которые привели к такому решению суда.
Скандальное решение Конституционного суда: что известно
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Вечером 28 октября НАПК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- В МИД Украины предупредили, что решение КСУ нанесло серьезный удар по отношениям Украины с Западом. В частности, это касается и вопроса безвизового режима.