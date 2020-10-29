Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что решение Конституционного суда относительно е-деклараций и полномочий НАПК содержит признаки преступления относительно попытки свержения государственной власти. Партия "Голос" вместе с юристами подготовила соответствующее обращение в Офис генерального прокурора.

В действиях судей КСУ усматриваются признаки преступления относительно насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Об этом в своем фейсбуке заявил Ярослав Юрчишин.

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Они заключаются в превышении КСУ своих конституционных полномочий путем перебирания на себя функций парламента и органов исполнительной власти,

– объяснил депутат.

Он убежден, что судьи Конституционного суда не имели права лишать НАПК доступа к реестрам, регулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное.

"Таким решением они поставили под угрозу назначения на должности должностных лиц и установления результатов местных выборов. Теперь невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит", – заявил Ярослав Юрчишин.

Кроме того, он отметил нарушения в том, что в своем решении КСУ настоял на отсутствии общественной опасности в недостоверном декларировании. Мол, только парламент, а не Конституционный суд определяет, что именно является преступлением.

Также КСУ принял решение по статьям, которых не было в представлении, чем нарушил Конституцию. Наказание за совершение такого преступления – лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества,

– отметил парламентарий.

Он призвал Офис генерального прокурора оценить, почему "люди в мантиях лоббируют интересы пророссийских и олигархических сил". Резюмируя, Юрчишин выразил надежду на оперативное открытие уголовного производства и расследование этих фактов.