Скандальное решение Конституционного Суда об отмене э-декларирования нанесло серьезный удар по отношениям Украины с международными партнерами. В частности, это касается и вопроса безвизового режима. В то же время власть обещает не сидеть, сложа руки.

Власть будет искать быстрые и оптимальные пути решения этой проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает 24 канал.

К теме В СНБО заявили об угрозе нацбезопасности: это может быть связано с отменой е-деклараций

Реакция МИД Украины на решение КСУ

Дмитрий Кулеба отметил, что конечно уважает решение судей, но констатировал, что оно создает ряд проблем не только для развития страны, но и для отношений с теми партнерами, которые способствовали становлению антикоррупционных органов.

Журналисты спросили его, поставило ли решение КСУ под угрозу безвиз и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Дипломат ответил, что само решение "еще не разрушает отношения Украины с международными партнерами".

Я ставил бы вопрос шире – существование и эффективное функционирование антикоррупционной инфраструктуры является важным элементом взаимодействия с западными партнерами. Если негативные последствия не удастся преодолеть, у нас будет проблема,

– сказал Кулеба.

Как власти собираются решать проблему

В то же время он подчеркнул, что президент Зеленский, правительство и МИД решительно настроены преодолеть эти негативные последствия. Кулеба заверил, что украинцы вскоре увидят конкретные шаги в этом направлении.

"Мы будем делать это не потому, что это нас кто-то просит делать извне, а потому, что это в наших интересах", – подчеркнул Кулеба.

Смотрите видео полного выступления Дмитрия Кулебы:

Важно! 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривала наказание за ложное декларирование чиновников. Это решение приняли по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Впоследствии в НАПК заявили, что убрали из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников. Отныне реестр декларирования не будет, пока Рада не примет новый закон, которым предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

Объяснение Конституийного суда