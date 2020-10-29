КСУ ударил не только по безвизу: Кулеба рассказал, какие проблемы ожидают украинцев
Скандальное решение Конституционного Суда об отмене э-декларирования нанесло серьезный удар по отношениям Украины с международными партнерами. В частности, это касается и вопроса безвизового режима. В то же время власть обещает не сидеть, сложа руки.
Власть будет искать быстрые и оптимальные пути решения этой проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Реакция МИД Украины на решение КСУ
Дмитрий Кулеба отметил, что конечно уважает решение судей, но констатировал, что оно создает ряд проблем не только для развития страны, но и для отношений с теми партнерами, которые способствовали становлению антикоррупционных органов.
Журналисты спросили его, поставило ли решение КСУ под угрозу безвиз и сотрудничество с Международным валютным фондом.
Дипломат ответил, что само решение "еще не разрушает отношения Украины с международными партнерами".
Я ставил бы вопрос шире – существование и эффективное функционирование антикоррупционной инфраструктуры является важным элементом взаимодействия с западными партнерами. Если негативные последствия не удастся преодолеть, у нас будет проблема,
– сказал Кулеба.
Как власти собираются решать проблему
В то же время он подчеркнул, что президент Зеленский, правительство и МИД решительно настроены преодолеть эти негативные последствия. Кулеба заверил, что украинцы вскоре увидят конкретные шаги в этом направлении.
"Мы будем делать это не потому, что это нас кто-то просит делать извне, а потому, что это в наших интересах", – подчеркнул Кулеба.
Смотрите видео полного выступления Дмитрия Кулебы:
Объяснение Конституийного суда
- Судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко объяснил, что Конституционный суд отменил э-декларирование, чтобы защитить судей от какого-либо давления на них органов власти.
- По его словам, КСУ не имел права отделить в своем решении право не проверять декларации только судей. Именно поэтому судьи КСУ отменили эту норму для всех категорий чиновников.