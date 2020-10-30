Владимир Зеленский имеет несколько инструментов реагирования на резонансное решение КСУ по электронному декларированию и незаконному обогащению. Сейчас в ОП пытаются понять, что же побудило КСУ сделать такой скандальный шаг.

Зеленский отреагирует на решение КСУ, которое "провоцирует протестные настроения"

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов 29 октября рассказал, пишет 24 канал , что глава государства "нетерпим к проявлениям коррупции как таковой". Поэтому и на скандальное решение КСУ относительно незаконного обогащения Владимир Зеленский будет реагировать соответственно.

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Почему Конституционный Суд принял такое решение (признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование), в Офисе Президента пока не знают: "Мы пытаемся понять причины, побудившие в таком экстремальном, экстренном режиме КСУ принять данное решение – явно вопреки ожиданиям общества".

Так вот, президент должен отреагировать на то, что провоцирует общество на протестные настроения, на массовые протестные настроения. Более того, то, что возвращает нас назад, туда, откуда мы уже ушли,

– подчеркнул Подоляк.

Для своей реакции президент может использовать несколько инструментов

Пакетные законопроекты для внесения изменений в те законы, которые стали базой в решении КСУ. Таким образом можно будет " вернуть электронное декларирование для чиновников любого ранга".

Реформа КСУ, который принимает провокационные решения и "создает в обществе атмосферу определенного недоверия государству как институту". "То есть, нам нужны другие законы, которые бы регламентировали работу КСУ ", – уточнил Подоляк.

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С другой стороны, "отправить в отставку судью КСУ можно только решением самого КСУ двумя третями голосов. Это практически безвыходная ситуация", – подытожил советник главы ОП.