Судя по последним заявлениям Офиса президента и по началу рассмотрения в Высшем совете правосудия законопроекта о ликвидации ОАСК, необходимость принятия неких решений в судебной системе начинает осознаваться.

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Что должен сделать президент?

1. Ликвидация Окружного административного суда. Для этого у президента есть необходимые полномочия по ускоренной подготовке, рассмотрению и голосованию в парламенте. Судьи Окружного суда, которые подозреваются по делу НАБУ должны быть лишены неприкосновенности и отданы под суд.

2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.

3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование по председателю КС судье Тупицком, который не задекларировал приобретение имущества в Крыму, о связях с властями РФ.

4. В Конституционном суде есть вакансии судей – надо давно было избрать новых судей, но этим никто не занимается.

5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.

6. Провести заседание Антикоррупционного совета в расширенном составе для выработки антикоррупционной стратегии, политики для всех ветвей власти на год. Вовлечь в разработку политиков и экспертов, в том числе из оппозиции и гражданского общества.

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7. Ответить себе на вопрос – будет ли судами по-прежнему манипулировать Андрей Портнов, менеджер ОАСКа и Печерского суда, который ежедневно контактирует и выполняет задачи Офиса президента? Готов ли президент сказать себе, своему ближайшему окружению, спонсорам фракции и "квартала", что в суды звонить нельзя, что судебная система – это стержень государства, и там нужны не "решалы", а профессиональные решения?

Вернее, с ответа на последний вопрос Зеленскому стоило бы начать – иначе и все предыдущее он будет не в состоянии компетентно исполнить.