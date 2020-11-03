Согласно решению КСУ, в Высшем антикоррупционном суде уже начали закрывать дела в отношении недостоверного декларирования. В то же время нардепы планируют рассмотреть в ближайшее время законопроект, который возобновит е-декларирование. Именно после такого решения, вероятно, смогут возобновить все уголовные дела.

В ВАКС есть всего 16 дел о недостоверном декларировании. Об этом пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис рассказала в эфире 24 канала.

Интересно Нет гарантий, что КСУ не заблокирует решение о возобновлении е-декларирования, – нардеп

3 ноября уже закрыли первое дело бывшего председателя Запорожской облгосадминистрации.

По словам Чемерис, пока ВАКС может придерживаться только решения КСУ. Однако в случае, если депутаты поддержат решение о возобновлении декларации, дела смогут открыть снова.

Досудебные органы смогут либо вновь начать такие дела, либо возобновить их. Это зависит от того, какие механизмы будут прописаны в новом законе и как он будет коррелироваться с видением КСУ,

– заметила Чемерис.

Как отменяют дела

Как рассказала пресс-секретарь, сторона обвинения должна подать соответствующее ходатайство в суд о закрытии дела из-за неконституционности.

"Тогда суд должен рассмотреть это дело и вынести решение об однозначном закрытии. Нет других причин для того, чтобы не выполнять решение КСУ", – сказала Олеся Чемерис.

Скандальное решение КСУ: что известно

Скандальное решение об отмене е-декларирования Конституционный Суд Украины принял 27 октября. Тогда общество начало оживленно обсуждать такое решение.

Впоследствии Владимир Зеленский внес в Раду законопроект. Он предусматривает прекращение полномочий судей КС. Он заявил, что отмена деклараций ставит под сомнение сотрудничество с международными партнерами. В частности, с МВФ.

Также Зеленский высказал мнение, что Тупицкий должен уйти в отставку самостоятельно, если у него "осталась хоть какая-то гордость".

Однако инициативу главы государства с законопроектом поддержали не все. Общество разделилось на 2 лагеря. Часть считает, что этот законопроект не является законным.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу