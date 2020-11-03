Чтобы достичь доверия, нужно не просто решать проблему одного суда – надо задать порядок изменений в сфере правосудия.

Как бы я действовал на месте Зеленского, чтобы решить Конституционный кризис?

В общем, почитал всех экспертов, послушал адвокатов, людей в НАБУ и САП, почитал ленту, экспертов, и пришел к таким выводам, как уволить судей КС – это взгляд сугубо с политической точки зрения:

1. В 2014-м году парламент принял целую серию кадровых решений, которые противоречили Конституции – но это стало результатом политического консенсуса в парламенте, наличия конституционного большинства. Собрал бы в рамках правовой комиссии представителей всех фракций и групп парламента, представителей гражданского общества – и представил свою повестку. Наша цель – доверие.

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2. Правоохранительные органы должны открыть уголовное дело по главе КС Александру Тупицкому и другим судьям, в отношении которых есть дела – материалы о причастности иностранного государства озвучены СНБО. На период расследования генпрокурор обращается к президенту с просьбой отстранить от должности Тупицкого. Президент принимает решение об отстранении. Надо обставить действующий КС флажками, выход за которые будет крайне токсичен. Также дела следует открыть по всем судьям, кто голосовал несмотря на наличие конфликта интересов.

3. Президент и парламент должны принять обращение к нации о ситуации, и обратиться к судьям КС с призывом добровольно сложить полномочия. Надо показать нетерпимое отношение большинства людей в стране к несправедливому и аморальному решению КС.

4. Принять закон о новом порядке обеспечения кворума в КС. Сейчас там по факту 14 судей. Кворум надо в 14 человек, и будет другой расклад. Да, они могут и это объявить неконституционным, но терпение общества не безграничное, судьи понимают, что еще немного беспредела, и их реально снесет улица. Надо обозначить красные флажки.

5. Ответственность за незаконное обогащение и за недостоверное декларирование. Это восстановить немедленно, текст готов, голосовать сразу.

6. Новый порядок конкурса на место судей КС, разработать совместно. Это можно задекларировать, но сразу создать рабочую группу в рамках правовой комиссии.

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7. Предложить новую стратегию добросовестности руководства судебной системы:

– Принять закон об ОАСК – забрать у него полномочия судить центральные органы власти. Рядом с ОАСКом админсуд Киевской области – кто о нем слышал? Занимается местными делами. Глава ОАСК Вовк – другой активный участник атаки на НАБУ, смеет не ходить на вызовы на допрос. Надо показательно обеспечить привод.

– Предложить сделать новый закон о перезагрузке Высшего совета правосудия, также с новым порядком конкурсного отбора.

– Предложить сделать новый закон о перезагрузке Высшей квалификационной коллегии судей с новым порядком конкурсного отбора.

8. В президентском законопроекте надо исключить бессмысленную позицию об отмене судебного решения по электронным декларациям новым законом. Закон не может подменять судебное решение.

Все, надо смириться, что закон обратной силы не имеет. И НАБУ и САП сходятся в том, что все дела по электронному декларированию в прошлые годы придется закрыть – иначе все это снесет ЕСПЧ. Так что все уже произошло, к сожалению.

9. Подготовить закон об ограничении полномочий КС на период расследования и перезагрузки КС в результате установленной процедуры, которая должна быть выписана в рамках правовой комиссии в конкретный короткий срок. Надо подтолкнуть этой процедурой судей КС все-таки к правовому и самостоятельном решению сложить полномочия добровольно.

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10. Чтобы достичь доверия, нужно не просто решать проблему одного суда – надо задать повестку изменений в сфере правосудия. Запрос на справедливость предполагает системные изменения – и президент может договориться о сроках, взять инициативу в свои руки. Не все в один день, а шаг за шагом, но с учетом нашего опыта. Комплекс этих решений, который выдвинет президент, облегчит ему поиск союзников и обозначит консенсус, необходимый обществу и государству.

Так вижу на данный момент, мое личное мнение.