Представители Кабинета Министров 30 ноября на совещании обсудят, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.

Власти страны уведомят людей о решении заблаговременно, чтобы они могли подготовиться. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Внимание К этому надо быть готовыми, – Разумков о локдауне

Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не миновать,

– заявил Зеленский.

Кто посетит совещание

Будут обсуждать вопросы локдауна представители:

Министерства здравоохранения;

Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Министерства внутренних дел;

СНБО

Что говорят о локдауне в Украине политики: