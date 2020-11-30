У Зеленского срочно решают, вводить ли в Украине локдаун
Представители Кабинета Министров 30 ноября на совещании обсудят, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.
Власти страны уведомят людей о решении заблаговременно, чтобы они могли подготовиться. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Внимание К этому надо быть готовыми, – Разумков о локдауне
Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не миновать,
– заявил Зеленский.
Кто посетит совещание
Будут обсуждать вопросы локдауна представители:
- Министерства здравоохранения;
- Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Министерства внутренних дел;
- СНБО
Что говорят о локдауне в Украине политики:
- Спикер Дмитрий Разумков заявил, что парламент готовится к возможному введению локдауна в Украине.
- Нардеп Наталья Пипа заявила, что локдаун в Украине нужно вводить еще до начала зимних праздников.
- Глава Минздрава Максим Степанов отметил: локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.
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