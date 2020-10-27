НАБУ уличило судей Окружного админсуда Киева в масштабных злоупотреблениях властью, которые связаны с несанкционированным воздействием на государственные органы. В то же время постановление, которое принял ОАСК относительно Артема Сытника является проявлением попыток захвата власти.

Об этом в эфире 24 канала рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан. По ее словам, судья, который вынес решение, фигурировал на соответствующих пленках, поэтому это очередная попытка дискредитировать НАБУ.

Обратите внимание Не фейк, – в ОАСК подтвердили информацию об увольнении Сытника из НАБУ

Согласно словам юриста, решение Окружного админсуда нельзя воспринять серьезно. Соответствующая резолютивная часть абсолютно не соответствует правовым требованиям закона, считает она.

Кто пытается убрать Сытника с должности

Одним из главных инициаторов решения против Сытника является фигурант дела о злоупотреблениях в ОАСК – Павел Вовк, отметила Щербан. Скандальные пленки показывали то, как в этом суде используют собственные решения для влияния на различные процессы в государстве, в частности на проверки деклараций должностных лиц и на избирательный процесс, сообщила юрист ГПК.

По словам Щербан, ОАСК объединяет свои усилия с другими фигурантами НАБУ, в частности с олигархами Коломойским и Бахматюком.

Фигуранты дел НАБУ объединяют свои усилия, чтобы дискредитировать Антикоррупционное бюро и подорвать юридические основания его функционирования. Это делают с помощью различных методов, в частности через Конституционный суд,

– рассказала юрист.

"Соответствующее решение КСУ на самом деле не означало автоматического увольнения Сытника. Пока не примут изменения в закон и не проведут новый конкурс – директор НАБУ абсолютно законно находится на своей должности", – сообщила Елена Щербан.

Она добавила, что попытки сместить Сытника будут продолжаться пока НАБУ независимое и действительно пытается расследовать известные дела.

Превышение полномочий суда

Юрист отметила, что никто не обязан выполнять соответствующие решения ОАСК, ведь суд превысил свои полномочия, принимая на себя компетенцию исполнительных органов.

НАБУ является правоохранительным и абсолютно независимым органом. Так же все полномочия директора Антикоррупционного бюро определены законом, поэтому его заместители не могут принимать соответствующих решений,

– подчеркнула Елена Щербан.

Она в очередной раз отметила, что решение ОАСК является попыткой руками других государственных органов вмешаться в деятельность НАБУ.

Ликвидация ОАСК

Согласно словам юриста ГПК, президент обязан среагировать на петицию о ликвидации Окружного административного суда Киева. В негативной репутации суда осведомлены даже международные партнеры, отметила она.

"Если ликвидация не будет инициирована, то это будет означать невыполнение требований МВФ и разрыв отношений Украины с Западом. Этого и добиваются авторы соответствующих кампаний против НАБУ. В то же время решение о ликвидации суда должен принимать парламент, но инициировать может только президент", – подчеркнула Щербан.

Она отметила, что если президент не будет принимать меры по ликвидации суда, то это будет означать, что он нашел общий язык с соответствующими судьями.

Справка. Президента Украины призвали немедленно ликвидировать Окружной административный суд Киева. Соответствующая петиция уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.