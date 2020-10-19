Запретила распространять книгу Вахтанга Кипиани о Василии Стусе судья Марина Заставенко из Донецка. В 2017 году ее хотели уволить за связи с так называемой "ДНР".

Что известно о судье, принявшем решение

До перевода в Киев Марина Заставенко работала в Красногвардейском районном суде Макеевки Донецкой области. Об этом в Фейсбуке сообщила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

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По ее словам, в 2016 году в Высшую квалификационную комиссию судей обращалась СБУ.

Служба указывала на то, что у судьи есть имущество на временно оккупированных территориях, она систематически ездит туда. Кроме того, Заставенко длительное время не осуществляла правосудие, потому что находилась именно на неконтролируемых Украиной территориях.

Комиссия сначала открыла дисциплинарное дело, но потом отказалась увольнять судью Заставенко.

Вряд ли украинский судья спокойно может кататься в "ДНР", не получая для себя гарантии безопасности "с той стороны". Особенно учитывая то, как активно россияне пополняли обменный фонд,

– отметила Чижик.

И добавила, что именно поэтому СБУ писала жалобы на таких судей.

Однако, к сожалению, большинство из них остались в системе. Они продолжают время от времени ездить на оккупированные территории, а потом возвращаются и принимают решения относительно украинцев.

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С точки зрения репутации Медведчука, этот судебный процесс еще больше привлек внимание к делу Василия Стуса, отметила Галина Чижик.

Даже если решение апелляции и, возможно, даже Верховного суда будет в пользу Медведчука – это не изменит того факта, что он причастен к делу Василия Стуса,

– отметила эксперт.

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Напомним, 19 октября Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги о Стусе без разрешения одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За Жизнь", нардепа Виктора Медведчука. Судьи решили, что определенные моменты книги вредят его чести и достоинству. Издательство будет оспаривать победу кума Владимира Путина и допечатает новый тираж книги.

Дело в отношении книги о Василии Стусе: в чем суть

Книга Кипиани вышла в свет еще в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ. В них говорится о том, как и за что на самом деле судили украинского диссидента.

Медведчук был тогда государственным защитником украинского Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время судебного процесса. Своей вины он, конечно же, не признает.

Еще летом 2019 года Медведчук заявил, что будет обращаться в суд, чтобы тот запретил книгу. В ней представитель ОПЗЖ нашел "высказывания, не соответствующие действительности". Кипиани назвал иск давлением на свободу слова.

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