В Конституционном суде Украины отрицают, что работа суда заблокирована. Мол, судьи возобновят проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения от коронавируса у нескольких членов юстиции.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько заверил, что более чем 3 недели Верховная Рада не способна сделать хоть какие-то шаги в деле КСУ. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Решение – на поверхности

По его словам, Рада ничего не решает, только регистрирует десятки законопроектов, большинство из которых – никоим образом не решают проблему.

Решение относительно проблемы с КСУ на поверхности,

– отметил Валько.

Нужны конкретные изменения

Он сказал, что очень надеется, что нардепы в ближайшую неделю действительно примут соответствующие решения:

изменения в действующих законах по предотвращению коррупции. Они решат проблему с тем, что делать с ответственностью за недекларирование в будущем.

изменения в законе о КСУ. Они решат вопрос с кворумом в отношении судей и потенциальной возможностью отмены языкового закона, земельной и медицинской реформ.

Отметим! На дистанционную работу судьи КСУ перешли с 12 ноября. Тогда стало известно, что у нескольких работников учреждения диагностировали коронавирус.

Также Валько заверил: "Важно, чтобы в рамках этих законопроектов внесли изменения по реформированию Высшего совета правосудия".

Необходимо пополнить КСУ

По мнению эксперта, состав Конституционного суда ннеобходимо пополнить. Но новые кандидаты на вакансии должны быть добропорядочными и быть избранными на прозрачном конкурсе по понятной процедуре.

Кризис КСУ в Украине: что известно

Конституционный кризис в Украине начался после того, как во время закрытого заседания 27 октября КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО. Он предложил распустить действующий состав Конституционного суда Украины.

Также Зеленский отметил, что если не восстановить доверие общества к КСУ, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь.



Скандальное решение КСУ / Инфографика 24 канала