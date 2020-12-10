Украина ждала заключение Венецианской комиссии относительно решения Конституционного суда, чтобы понять, какие шаги нардепам делать дальше. Комиссия признала, что скандальное решение является необоснованным и недопустимым. Смогут ли теперь принять законопроект Владимира Зеленского о возобновлении декларирования – читайте дальше.

Венецианская комиссия своим решением полностью поддержала позицию Офиса Президента и самого президента о нелегитимности решения КСУ. Такое мнение высказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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Вениславский предположил, что законопроект о возобновлении декларирования президент подпишет еще в 2020 году.

Мне сложно отвечать за президента, но до Нового года не так много времени, осталась 1 пленарная неделя. Я думаю, что вероятность того, что президент подпишет этот закон достаточно большая и он (законопроект – 24 канал) вступит в силу,

– заметил Вениславский.

Он отметил, что позиция президента Украины состоит в том, что ответственность, которая введена за ложь в декларациях является слишком мягкой.

"Как только президент подпишет этот законопроект, я думаю, наша и другие политические силы будут инициировать внесение изменений в соответствующую статью с целью усиления уголовной ответственности – лишение свободы", – сказал Вениславский.

Почему не внесли усиленное наказание сразу

По словам Вениславского, не все политики поддерживали введение усиленного наказания сразу.

Представители политсил, которые говорили публично о том, что надо было сразу вносить более усиленный вид ответственности – они лукавят. В публичном пространстве они говорили одно, а на заседании практически все настаивали на том, что должно быть не связанное с лишением свободы наказание,

– сказал Вениславский.

По его словам, на ужесточении наказания настаивала "Слуга народа" и "Голос". Однако большинство политсил, кроме ОПЗЖ, все же согласились, что ответственность слишком мягкая. "Они (ОПЗЖ – 24 канал) стали заложниками, я думаю, что возможность получить достаточное количество голосов возросло", – заверил представитель президента.

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Позиция Венецианской комиссии

Проект Венецианской комиссии полностью поддерживает позицию о нелегитимности решения КСУ. В этом заключении указаны следующие моменты:

судьи находились в вероятном конфликте интересов;

КСУ вышел за пределы своих полномочий;

КСУ вышел за пределы конституционного представления;

решение КСУ относительно несоизмеримости наказания за ложь в декларациях является необоснованным и не имеет конкретных положений, позволяющих сделать такой вывод.

"Комиссия показала, что решение КСУ является абсурдным и необоснованным. Это подтверждает нашу позицию", – подытожил Вениславский.

Что этому предшествовало