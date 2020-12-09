Республиканцы заблокировали резолюцию о признании Байдена победителем выборов: что это значит
Республиканцы в комитетах по инаугурации президента в Конгрессе США проголосовали против резолюции о признании Джо Байдена победителем выборов. Этот документ подтвердил бы подготовку к передаче полномочия главы Белого дома Байдена.
Демократы возмущены решением оппонентов
Таким образом представители Республиканской партии публично не признали победу Байдена на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.
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Среди голосовавших против резолюции, – лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел и председатель республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Демократы таким решением политических оппонентов возмущены.
То, насколько республиканцы отказываются принять итоги выборов и признать Джо Байдена и Камалу Харрис нашими следующими президентом и вице-президентом, поражает,
– заявил лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер.
Именно комитет планирует инаугурацию каждые 4 года
Отметим, что совместный комитет каждые четыре года планирует церемонию инаугурации главы Белого дома. В этом году – особенно сложная задача, ведь впервые в истории инаугурацию будут проводить во время пандемии.
Что говорят о передаче власти в Белом доме?
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу утверждает, что Дональд Трамп мирно передаст власть новому президенту США Джо Байдену. Сейчас Трамп якобы следит за тем, чтобы не было никаких фальсификаций в избирательном процессе и в его действиях нет "никакого раздражения".
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