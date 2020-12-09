Республиканцы в комитетах по инаугурации президента в Конгрессе США проголосовали против резолюции о признании Джо Байдена победителем выборов. Этот документ подтвердил бы подготовку к передаче полномочия главы Белого дома Байдена.

Демократы возмущены решением оппонентов

Таким образом представители Республиканской партии публично не признали победу Байдена на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

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Среди голосовавших против резолюции, – лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел и председатель республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Демократы таким решением политических оппонентов возмущены.

То, насколько республиканцы отказываются принять итоги выборов и признать Джо Байдена и Камалу Харрис нашими следующими президентом и вице-президентом, поражает,

– заявил лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Именно комитет планирует инаугурацию каждые 4 года

Отметим, что совместный комитет каждые четыре года планирует церемонию инаугурации главы Белого дома. В этом году – особенно сложная задача, ведь впервые в истории инаугурацию будут проводить во время пандемии.

Это интересно! Ранее в Washington Post подсчитали, что только 27 из 249 республиканцев-конгрессменов признают победу Байдена.