Из-за стремительного увеличения количества зараженных коронавирусом правительство 13 октября изменило правила адаптивного карантина в Украине. В частности, рестораны и другие заведения общественного питания будут работать исключительно с 7:00 до 22:00.

Ограничение в работе заведений питания касается всех зон карантина: красной, оранжевой, желтой и зеленой. Об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов во время внеочередного заседания Кабмина, сообщает 24 канал.

Заметьте Правительство заставило Минздрав увеличить количество тестирований на коронавирус

Однако чиновник отметил, что ограничения не касаются процедуры доставки еды из ресторанов и кафе.