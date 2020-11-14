Элитные рестораны в Конча-Заспе принимают посетителей, несмотря на карантин: фото, видео
По всей стране действует карантин выходного дня, предусматривающий запрет работы развлекательных заведений. Несмотря на это, 14 ноября элитные заведения в Конча-Заспе под Киевом продолжают работать в обычном режиме.
Не соблюдают решение Кабмина в учреждениях Fabius и Queen Country Club. Видео и фото нарушения карантина появились в телеграмм-канале "PavlovskyNews".
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Queen Country Club
Ресторанный комплекс Queen Country Club расположен недалеко от резиденции президента Владимира Зеленского. По словам персонала, 14 ноября он открыт для посетителей.
Вблизи припарковано около 10 автомобилей. Внутри за столиками сидят несколько посетителей. Официанты обслуживают гостей в масках.
Ресторан Queen Country Club пол Киевом / Фото PavlovskyNews
Queen Country Club продовлжает обслуживать посетителей / Фото PavlovskyNews
Нарушение карантина в заведениях Queen Country Club: видео PavlovskyNews
Fabius
Fabius – еще один ресторан в Конча-Заспе, в котором не соблюдается карантин выходного дня. Стоит отметить, что входные двери там закрыты на замок. Посетителей внутрь пропускает охранник.
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