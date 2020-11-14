Не соблюдают решение Кабмина в учреждениях Fabius и Queen Country Club. Видео и фото нарушения карантина появились в телеграмм-канале "PavlovskyNews".

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Ресторанный комплекс Queen Country Club расположен недалеко от резиденции президента Владимира Зеленского. По словам персонала, 14 ноября он открыт для посетителей.

Вблизи припарковано около 10 автомобилей. Внутри за столиками сидят несколько посетителей. Официанты обслуживают гостей в масках.



Ресторан Queen Country Club пол Киевом / Фото PavlovskyNews



Queen Country Club продовлжает обслуживать посетителей / Фото PavlovskyNews

Нарушение карантина в заведениях Queen Country Club: видео PavlovskyNews

Fabius – еще один ресторан в Конча-Заспе, в котором не соблюдается карантин выходного дня. Стоит отметить, что входные двери там закрыты на замок. Посетителей внутрь пропускает охранник.

Интересно! В этом заведении праздновали свою свадьбу известная пара – Настя Каменских и Алексей Потапенко. Ресторан также посещали депутаты Илья Кива и Вадим Рабинович

По просьбе подписчиков в телеграм-канале также обнародовали фотографию чека, который подтверждает, что заказ был осуществлен именно в субботу, 14 ноября.



Чек из ресторана Fabius / Фото PavlovskyNEWS_chat



Ресторан Fabius под Киевом работает несмотря на карантин / Фото PavlovskyNews



Ресторан Fabius в Конча-Заспе не закрылся 14 ноября / Фото PavlovskyNews

Заведение Fabius под Киевом продолжает работать: видео PavlovskyNews

Карантин выходного дня в Украине

14 ноября в Украине начинает действовать карантин выходного дня. В субботу и воскресенье будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос. Зато общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

За соблюдением правил карантина будут следить правоохранители. Новые ограничения правительство ввело по всей стране до 30 ноября, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Впрочем, не исключено, что его продлят.