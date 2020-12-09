Карантин выходного дня, который правительство ввело на 3 недели, нанес немало ущерба бизнесу. Больше всего пострадали рестораны и кафе. В общем отрасль потеряла примерно 5 миллиардов гривен выручки. О прибыли в это время, по словам предпринимателей, не говорится вообще.

Глава Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев назвал карантин выходного дня "самой большой подножкой со стороны власти за все время карантина". В эфире 24 канала он отметил, что ресторанная отрасль не поняла этого введения.

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"Мы считаем, что за 3 недели карантина выходного дня ресторанная отрасль потеряла не менее 5 миллиардов гривен выручки, о прибыли мы вообще не говорим", – сказал Трахачев.

Это была не попытка борьбы с коронавирусом, это был геноцид определенных отраслей, прежде всего ресторанной,

– заверил он.

Трахачев заметил, что потери были не только в выходные, но и в будни. "Люди боялись и в будни приходить, ведь власть в очередной раз показала, что рестораны опасны. На самом деле ресторанный бизнес больше готов к безопасному приему гостей, чем транспорт, это все должны понимать", – высказался ресторатор.

Как реагируют на помощь от власти

Владельцы ресторанного бизнеса отметили, что положительно воспринимают попытки власти им помочь, выделив каждому 8 тысяч гривен.

Они (деньги – 24 канал) точно не компенсируют то, что потерял бизнес, но надо быть благодарными хотя бы за что-то,

– отметил Трахачев.

Однако, по словам ресторатора, главный вопрос в том, выделят ли эту помощь вообще. "Надо дождаться, тогда скажем или "спасибо", или "нас опять обманули", – подытожил Трахачев.

Ресторатор назвал сумму, которую потеряла ресторанная отрасль за время карантина выходного дня: смотрите видео

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