Под стенами Конституционного суда состоялась акция протеста. Активисты принесли судьям еще один билет в Ростов. На повестке дня в КСУ 3 ноября 2020 года рассмотрели закон о государственном языке в закрытом режиме. Из-за карантина украинцы чаще стали отказываться от поездок за границу. Однако на самом деле – это прекрасная возможность для исследования своей страны, в частности Киева.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Реванш ОПЗЖ руками Конституционного суда

Украинцы обеспокоены, что на волне скандальных решений КСУ, кроме антикоррупционных органов, Конституционный суд снесет еще и украинский язык. Они считают это реваншем пророссийской ОПЗЖ.

Участники акции протеста подтвердили, что КСУ не должен рассматривать представление о государственном языке. Судьи должны были вернуть без рассмотрения заявителям. Поскольку уже есть рассмотрение, то это свидетельствует о намерениях принять отрицательное решение.

Второй билет в Ростов для КСУ: смотрите видео

Где погулять осенью в Киеве

Лучшим местом для прогулки осенью являются парки, в столице Украины их также множество. Журналисты 24 канала рекомендуют посетить в Киеве парк "Феофания", парк "Наталка", смотровую площадку возле "Родины-матери" и Гидропарк.

Лучшие места для прогулки в Киеве: смотрите видео

Пациенты с COVID-19 скрывают симптомы

Из-за недобросовестных пациентов в Черкасской области массово болеют работники скорой. Во время вызовов некоторые не признаются в симптомах коронавируса и подвергают медиков опасности.

Диспетчеры скорой спрашивают у тех, кто звонит, не лежали ли они в последнее время в больнице и не контактировали ли с инфекционными больными. Довольно часто люди отвечают, что "нет, такого не было".

Почему в Черкасской области пациенты скрывают симптомы: смотрите видео

Система голосования в США

Соединенные Штаты Америки известны своей демократией, однако страна имеет довольно запутанную избирательную систему. Однако порядок проведения выборов не менялся с конца XVIII века – когда была принята Конституция США. Ведь именно она и определяет ключевое для американских выборов понятие, то есть коллегию выборщиков. В то же время соответствующую систему еще называют опосредованной или многоступенчатой.

Как работает система голосования в США: смотрите видео

Украинские медики спасают инфицированных COVID-19

В разных городах Украины медики спасают больных COVID-19 в сложных условиях. В некоторых больницах катастрофически не хватает кислорода, а в других – очень мало медиков и койкомест. Из-за недостатка аппаратов ИВЛ медики прибегают к креативным методам.