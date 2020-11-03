Активисты принесли судьям Конституционного Суда еще один билет до Ростова. 3 ноября на повестке дня в КСУ было рассмотрение закона о государственном языке в закрытом режиме. Участники акции обеспокоены, что на волне скандальных решений, кроме антикоррупционных органов, снесет еще и украинский язык. Они считают это реваншем пророссийской ОПЗЖ.

Участники акции протеста считают, что КСУ не должен рассматривать представление о государственном языке. Судьи должны были вернуть его без рассмотрения заявителям. Поскольку уже есть разбирательство, то это свидетельствует о намерениях принять негативное решение. Подробнее – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Под КСУ состоялась акция протеста из-за рассмотрения закона о языке: фото

Протестующие называют это реваншем "Оппозиционной платформы – За жизнь". "Вы же знаете, что ОПЗЖ никогда не была украинской партией и не думала про украинский народ", – подчеркнула одна из участниц протеста.

Эксперты: Представление в КСУ о языке – манипулятивное

Авторы представления в КСУ – 51 народный депутат. Большинство из них из фракции ОПЗЖ и несколько внефракционных. Мотивация – закон якобы нарушает права национальных меньшинств на употребление родного языка, чем дискриминирует русскоязычных граждан.

По словам эксперта по конституционному праву Александра Марусяка, прикрываясь вопросами нацменьшинств депутаты утверждают, что обжалуют содержание закона.

Но если посчитать количество страниц представления, посвященное содержательным и процедурным вопросам, то на процедуру они больше внимание обращают,

– пояснил он.

Речь идет о якобы лишних 22 голосах народных депутатов во время голосования за закон о языке. Мол, их не было на заседании парламента 25 апреля 2019 года.

"Депутаты сами потом говорят в этом представлении, даже если вычесть 22 голоса, то все равно количество нардепов, которое поддержало этот закон, будет более чем 226", – отметил Александр Марусяк.

В Украине еще не приняли закон о нацменьшинствах

По мнению экспертов, вопрос содержания тоже притянули за уши. Ведь изначально было два варианта регуляции языков в Украине. Принять один закон для всей языковой политики.

Но, как отметила эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, предыдущий состав парламента избрал путь регулирования употребления украинского языка – единого государственного. Зато отдельным законом – защиту национальных языков и национальных меньшинств. И этот закон этот вопрос не затрагивает.

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На это указывает и соавтор действующего закона Ирина Подоляк. В нем регулируется исключительно государственный украинский язык и ни один другой. Мол, его таким образом и выписали, чтобы вопросов со стороны пророссийских сил было меньше.

Народный депутат 8 созыва упрекает в затягивании разработки закона о нацменьшинствах уже действующих должностных лиц.

Министерство культуры, уже даже когда министром стал Ткаченко, это с июня, должно было бы разработать законопроект о правах нацменьшинств,

– прокомментировала Ирина Подоляк.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий указал на эту проблему во время брифинга. Однако от прямого ответа он уклонился.

"Нет там особых проблем. Есть вопросы нацменьшинств", – подтвердил он.

Но специалисты настаивают, что для признания закона неконституционным из-за отсутствия другого – такой аргумент юридически слаб. Поэтому маловероятно, что языковой закон будут использовать во время действующего кризиса для его эскалации. Ведь пока все по процедуре.

Повестка дня была сформирована 2 недели назад. Это дело постоянно рассматривается и где-то 1-2 раза в неделю оно туда попадает,

– рассказала Юлия Кириченко.

В то же время это еще не гарантия, что обойдется без сюрпризов. Специалисты отмечают, что отмены наказания за ложь в декларациях общество вообще не ожидало.



Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала