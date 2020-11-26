Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK. Поводом стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни". ZIK фактически принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.

Заявление Нацсовета по проверке ZIK

Как отметили в Нацсовете, во время анонса марафона звучали высказывания с признаками разжигания вражды и ненависти. Также эти заявления можно рассматривать как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и такие, что вызывают чувство неприязни, вражды к определенной категории людей.

Советуем ознакомиться Джордж Сорос и "соросята" украинской политики: кто и для чего манипулирует этим термином

Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды в отношении социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США (частных и должностных лиц). В то же время вещатель использует методы речевого манипулирования сознанием, воздействия на психику зрителя,

– отметили в Нацсовете.

Представители органа добавляют, что таким образом у зрителя формируется ощущение ненависти к тех самых "соросят". Более того, по мнению руководства телерадиокомпании, именно эта категория является виновной в трагедиях украинского народа с 2014 года.

По мнению Нацсовета, телеканал, изготавливая и распространяя подобные высказывания, должен учитывать:

общую напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны,

то, что некоторые сообщения могут создавать дополнительное напряжение в обществе, создавать провокации и прецеденты насилия среди населения,

то, что некоторые сообщения могут формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией России,

то, что следствием этого может быть ситуация, которая будет угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Вышеупомянутый анонс ZIK транслировал 4 раза – вечером 11 ноября и утром и днем 12 числа. Длился он почти 2,5 минуты. Проверку вещателя Нацсовет проведет с 14 по 29 декабря 2020 года.

Отметим, что Нацсовет уже не впервые проверяет ZIK через марафон по Соросу. В частности, в конце февраля на канале шла трансляция под названием "попахивает Соросом".

Кстати Украинские СМИ могут наказывать за отрицание агрессии со стороны России

Кто такой Джордж Сорос

Это 89-летний американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения.

Его состояние насчитывает более 8 миллиардов долларов.

С Украиной его связывает Поддержка реформ и финансирование активистов, общественных деятелей и организаций.

Кроме того, Джордж Сорос прославился своей антироссийской позицией и деятельностью. В частности, он открыто критикует режим Владимира Путина.

Из-за такой позиции Сороса прокремлевские силы в Украине используют термин "соросята". Хотя придумали его российские политологи.

"Соросятами" обычно называют украинских политиков с проевропейской позицией, что учились за границей. Также так именуют украинских госслужащих и чиновников, имеющих иностранное гражданство.



Кому из олигархов принадлежат украинские телеканалы / Инфографика 24 канала