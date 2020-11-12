Инцидент произошел возле одного из торговых центров в микрорайоне Курском в Сумах 11 ноября. По данным следствия, 27-летний мужчина без какой-либо причины напал на мужчину и женщину.

О кровавом нападении на Курском проспекте Сум сообщили в полиции региона. Произошло преступление около 3 ночи.

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Пострадавшие утверждают, что началось все с того, что они распивали пиво в компании из двух мужчин и женщин.

Что известно о нападении с ножом в Сумах

На мужчину из компании напали первым. Он отошел от товарищей, чтобы поговорить по телефону. Уже через мгновение после этого друзья услышали крики.

Подбежав ближе к месту нападения, приятели увидели трех парней, один из которых бил ножом мужчину. Защитить друга пыталась одна из женщин, но ее также ударили ножом. Затем злоумышленник сбежал вместе со своей компанией.

Раненых госпитализировали в больницу медики скорой. Их жизни ничего не угрожает.

Изменил внешность

Задержали подозреваемого правоохранители утром следующего дня. Как выяснили следователи, 27-летний житель Сум якобы совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Поняв, что натворил, он изменил внешность, собрался и поехал в город Ромны. Там его и задержали.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении двух преступлений – умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также хулиганства. Суд его уже арестовал.

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