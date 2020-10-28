В Кабинете министров планируют продлить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19. Там назвали сроки, до каких пор он будет продолжаться.

Режим ЧС продлят на всей территории Украины. Об этом говорится в повестке дня до заседания правительства 28 октября 2020 года, пишет 24 канал.

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До каких пор продлят ЧС

Следовательно, Кабинет министров планирует продлить режим ЧС в стране до 31 декабря 2020 года. Его установили еще в марте 2020 года из-за пандемии.



Распоряжение об изменениях в чрезвычайной ситуации в Украине / Фото "РБК-Украина"

Каковы причины

В пояснительной записке к распоряжению сказано, что такое решение примут из-за стремительного распространения COVID-19. Там отметили, что эпидемическая ситуация значительно ухудшилась.

Справка. 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", – пишет в документе.

Что такое режим чрезвычайной ситуации?

Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала