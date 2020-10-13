Режим переступил черту, – Тихановская о насилии во время акции пенсионеров
В Минске мирная акция пенсионеров 12 октября завершилась жестким разгоном. Против пожилых людей применили петарды и слезоточивый газ. Оппозиционная лидер Светлана Тихановская заявила, что это акт насилия против тех, кого годами считали наиболее лояльным электоратом.
Тихановская призвали продолжить протесты
Свое восхищение мужественными белорусскими пенсионерами Тихановская выразила в заявлении, опубликованном в телеграмм-канале "Пул Первой".
Что было Протесты в Минске завершился жестким разгоном: силовики применили петарды против пенсионеров
Я увлечена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и выражают свою позицию. Но сегодня режим переступил очередную черту. Это акт насилия против тех, кого годами считали наиболее лояльным электоратом,
– отметила политикиня.
Оппозиционер подчеркнула, что режим готов защищать только себя. Тихановская вновь призвала людей не прекращать акций протеста и таки добиться новых выборов президента.
Что известно о разгоне акции пенсионеров
- Пенсионеры 12 октября пришли поддержать студентов возле Белорусского национального технического университета.
- Когда молодых людей начали задерживать, пенсионеры бросились их отбивать. Силовики применили свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и петарды.
- Минимум одной женщине стало плохо.
- В МВД Беларуси заверили, что на такие шаги пошли, потому что протестующие вели себя крайне агрессивно.