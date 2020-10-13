В Минске мирная акция пенсионеров 12 октября завершилась жестким разгоном. Против пожилых людей применили петарды и слезоточивый газ. Оппозиционная лидер Светлана Тихановская заявила, что это акт насилия против тех, кого годами считали наиболее лояльным электоратом.

Тихановская призвали продолжить протесты

Свое восхищение мужественными белорусскими пенсионерами Тихановская выразила в заявлении, опубликованном в телеграмм-канале "Пул Первой".

Что было Протесты в Минске завершился жестким разгоном: силовики применили петарды против пенсионеров

Я увлечена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и выражают свою позицию. Но сегодня режим переступил очередную черту. Это акт насилия против тех, кого годами считали наиболее лояльным электоратом,

– отметила политикиня.

Оппозиционер подчеркнула, что режим готов защищать только себя. Тихановская вновь призвала людей не прекращать акций протеста и таки добиться новых выборов президента.

Что известно о разгоне акции пенсионеров

Пенсионеры 12 октября пришли поддержать студентов возле Белорусского национального технического университета.

Когда молодых людей начали задерживать, пенсионеры бросились их отбивать. Силовики применили свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и петарды.

Минимум одной женщине стало плохо.

В МВД Беларуси заверили, что на такие шаги пошли, потому что протестующие вели себя крайне агрессивно.

Обратите внимание! В силовом ведомстве Беларуси заявили, что готовы применять против митингующих боевое оружие, если их действия будут радикальными.

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