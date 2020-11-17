Правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать каждую субботу и воскресенье до 30 ноября. Из-за установленных ограничений на выходных рестораны и кафе смогут работать только на вынос, а спортзалы, ТРЦ и учреждения культуры вообще не будут работать.

Сайт 24 канала рассказывает, как будут работать на выходных банки, почта, парикмахерские, салоны красоты, кинотеатры, АЗС и другие заведения.

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Почта

На работу почтовых отделений карантин выходного дня не распространяется. Так, отделения "Укрпочты" будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

График отделений Укрпочты остается без изменений – мы, как и аптеки, работаем на выходных. Понимаем, что многих из Вас задели ограничения карантина выходного дня. Но мы работаем именно для того, чтобы даже те, кто закрыты на выходные, могли сохранить свой бизнес, отправляя свои товары через нас. А те, кто не может доехать до торгового центра в будние, могли их безопасно купить онлайн,

– написал Смелянский.

График работы отделений "Укрпочты":

Суббота – 10:00 – 19:00

Воскресенье – 10:00 – 15:00

В компании также отметили, что в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

"Новая почта" также работает без изменений. В компании сообщают, что все отделения будут работать по тому графику, что и раньше.

В общем, на выходных отделения НП будут работать по следующему графику:

Суббота – 8:00 – 19:00

Воскресенье – 11:00 – 18:00

Но более подробную информацию отдельно для каждого отделения можно найти на сайте компании. Впрочем, стоит помнить, что не будут работать те отделения, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, ведь они закрыты в соответствии с карантином выходного дня.

Банки

Работа учреждений по предоставлению финансовых услуг на выходных разрешена. Поэтому банки работают в обычном режиме и по тому графику, который был установлен ранее. Впрочем, если запланировали поход в отделение банка, лучше проверить его график работы на официальном сайте финансового учреждения.

Транспорт

К счастью, карантин выходного дня не коснулся транспорта. Так, все еще сохраняется запрет на перевозки в пассажирском транспорте большего количества людей, чем количество имеющихся сидячих мест. Несмотря на это, маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды транспорта продолжают работать. Также не закрылось межобластное и межрегиональное сообщение.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений,

– отметил министр инфраструктуры Криклий.

Что касается зоны duty free в аэропортах, то она также будет работать без изменений, но перекусить на фудкортах не получится, ведь там можно будет лишь взять еду с собой.

АЗС

На карантине выходного дня разрешается работа заправок и СТО. Правда, на АЗС также не будут работать фудкорты.

Магазины

Магазины, продающие пищевые продукты, не попадают под карантинные ограничения. А вот гипермаркеты, которые реализуют широкий спектр товаров, должны торговать товарами первой необходимости (продукты, лекарства, ветеринарные препараты, корм и т.д.) на площади не менее 60%, тогда они могут продолжать работу на выходных.

Кафе и рестораны

Особый удар карантин выходного дня нанес именно кафе и ресторанам, у которых на выходных был наибольший доход. Но с 00:00 субботы до 00:00 понедельника они могут продавать еду только на вынос или же с помощью курьерской доставки.

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Развлекательные заведения

Ни кинотеатры, ни музеи, ни выставки, ни театры на выходных в Украине также не работают. Кроме этого запрещена работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия, например, концерты, фестивали и тому подобное.

Спортзалы и салоны красоты

Под запрет выходного дня попали также спортзалы, бассейны, фитнес-центры. Так, в социальных сетях и на своих официальных сайтах большинство спортзалов и фитнес-центров отметили, что закрываются на выходные и будут ждать своих посетителей в понедельник.

Также на выходных не работают парикмахерские, салоны красоты, центры лазерной эпиляции и другие заведения, которые оказывают услуги в сфере красоты.

Кто нарушал карантинные ограничения

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что на выходных 14-15 ноября полиция составила почти 2 тысячи административных протоколов за нарушение карантина и открыла 9 уголовных производств.

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В целом полиция за субботу – воскресенье закрыла почти 2 400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина,

– рассказал Клименко.

Чаще всего карантин нарушали во Львовской, Днепропетровской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и Киевской областях.