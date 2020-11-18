Вследствие постоянного давления на Москву с помощью санкций со стороны США и ЕС режим Владимира Путина постепенно устает. Представитель Госдепа США Стивен Биган убежден, что Кремлю все труднее принимать решения относительно привлечения ресурсов.

Российское правительство заметно истощается, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время конференции "На пути к Варшавскому форуму по безопасности". Его цитирует Укринформ.

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Он подчеркнул, что такое "истощение" может быть следствием санкционного давления, а также усиления активности НАТО и ЕС в Черноморском регионе и поддержки государств здесь.

Возможно, мы наблюдаем определенную отдачу от этих длительных "инвестиций". Было бы слишком оптимистично ожидать немедленного результата от давления Запада. Но очевидно, что российскому правительству приходится принимать все более сложные решения в контексте привлечения ресурсов,

– заявил Стивен Биган.

Поэтому он убежден, что Россия заинтересована в пролонгации с США договора СНВ-III. Говорится о договоре по сокращению и ограничению наступательного вооружения.

"Я уверен, что мы найдем способ это сделать. Но я не думаю, что россияне способны инвестировать в стратегическую модернизацию или расширение своих систем так, чтобы конкурировать с нами", – убежден представитель Госдепа.