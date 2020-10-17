В Доме Святой Марфы – резиденции Папы Римского в Ватикане – обнаружили коронавирус. Сейчас известно об одном случае заражения. Инфицированного изолировали вместе со всеми, кто с ним контактировал.

Сейчас COVID-19 у зараженного протекает бессимптомно. Об этом сообщает Vatican News. Обратите внимание В эпицентре распространения коронавируса в Италии ввели новые ограничения: что запретили Он (зараженный – 24 канал) временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно обитает,

– рассказали в Ватикане. Что известно о COVID - 19 в Ватикане Сейчас в городе-государстве находятся 10 человек, зараженные коронавирусом.

В целом с начала пандемии коронавируса в Ватикане зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19.

Папу Римского дистанцируют от всех, кто может быть заражен. Еще в ранней молодости понтифик пережил инфекцию, которая на всю жизнь повредила ему легкое. Папа Франциск несколько раз сдавал тест на коронавирус, однако, к счастью, каждый раз получал отрицательный результат.

Один из помощников Папы Римского переболел коронавирусом еще в мае 2020.

В июле Папская Академия обнародовала документ "Humana communitas в эпоху пандемии. Неактуальные размышления о возрождении жизни". В послании говорится, что во время усиленной угрозы для жизни, человечеству необходимо сотрудничать и поддерживать ответственную солидарность.