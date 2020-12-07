В акватории Азовского моря 7 декабря бушует мощный шторм. Поэтому размыло дорогу к президентской резиденции в заповеднике "Бирючий остров".

Последствия шторма на море

Порывы ветра в Кирилловке достигают 25 – 30 метров в секунду, а двухметровые волны наступают на берег. Об этом сообщает ТСН.

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В результате этого дорогу, которая соединяет материк с заказником, размыло.

А единственный сухопутный путь к Бирючему острову теперь заблокирован. Кроме туристических баз, там расположен особняк государственного управления делами, закрепленный за Владимиром Зеленским.

Кроме того, шторм затапливает базы отдыха и кафе на побережье. В воде оказались и опоры линий электропередач.

Что прогнозируют синоптики

По информации Укргидрометцентра, днем ​​7 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25 – 30 метров в секунду, высота волн составит 15 – 20 дециметров. Прогнозируют также быстрое обледенение судов.

Из-за этого объявили ІІ уровень опасности – оранжевый.

Эксперты сообщают, что непогода в регионе будет бушевать по меньшей мере 3 суток.

Что известно о Бирючем острове?

Расположен в северо-западной части Азовского моря, расширенной части Федотовой косы. Вместе с узкой северной частью Федотовой косы Бирючий остров образует Утлюкский лиман.

Ситуация на Азовском море: смотрите видео

Дорогу на Бирючий остров размыло: смотрите карту​