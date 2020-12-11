Президент Владимир Зеленский 10 декабря назначил Валентина Резниченко главой Днепропетровской ОГА. Вручение служебного удостоверения произошло в Офисе Президента.

Зеленский надеется, что опыт Резниченко и его знания региона будут способствовать процветанию Днепропетровщины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Кроме того, Зеленский подписал указ, которым освободил от должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Президент поблагодарил его за работу и заявил, что надеется на будущие совместные проекты с Бондаренко.

Обратите внимание! 9 декабря во время заседания Кабинет Министров согласовал кандидатуру Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА.

Резниченко родился и живет в Днепре.

Что известно о Резниченко