Резниченко стал новым главой Днепропетровской ОГА: что сказал Зеленский
Президент Владимир Зеленский 10 декабря назначил Валентина Резниченко главой Днепропетровской ОГА. Вручение служебного удостоверения произошло в Офисе Президента.
Зеленский надеется, что опыт Резниченко и его знания региона будут способствовать процветанию Днепропетровщины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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- Кроме того, Зеленский подписал указ, которым освободил от должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.
- Президент поблагодарил его за работу и заявил, что надеется на будущие совместные проекты с Бондаренко.
Что известно о Резниченко
- Резниченко родился и живет в Днепре.
- Учился в Государственной металлургической академии Украины.
- В 2015 году возглавил Запорожскую ОГА.
- Должность председателя Днепропетровской ОГА уже занимал с марта 2015 по июнь 2019 года.
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