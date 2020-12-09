Новым главой Днепропетровской ОГА повторно станет Резниченко: Кабмин согласовал его кандидатуру
Кабинет Министров поддержал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации. Произошло это во время заседания правительства 9 декабря.
Подробнее о согласовании Резниченко
Также на заседании с помощью видеосвязи присутствовал сам Резниченко. Он представил себя и заявил, что имеет 20 лет управленческого опыта. Об этом сообщает 24 канал.
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Я понимаю этот регион, это моя родная область. Первоочередные шаги – сплочение нового облсовета для принятия областного бюджета, борьба с распространением коронавирусной болезни, завершение реформы децентрализации не только с передачей денег, но и ответственности за результат,
– подчеркнул он.
Известно, что Резниченко 48 лет, он родился в Днепре. На посту главы ОГА Резниченко сменит Александра Бондаренко. Увольнение последнего тоже согласовали на заседании правительства 9 ноября.
К слову, некоторые министры говорили, что уже знакомы с Резниченко и желали ему успехов.
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Что известно о Валентине Резниченко
- Резниченко уже занимал должность главы Днепропетровской ОГА с марта 2015 по июнь 2019 года. Его назначил пятый президент Петр Порошенко сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского. Последний пробыл на посту почти год.
- В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Резниченко с должности главы ДнепрОГА в связи с истечением срока президентских полномочий Петра Порошенко. Тогда исполняющим обязанности главы ОГА стал Дмитрий Батура.
- После этого Резниченко присоединился к партии "Пропозиция", известной также как "партия мэров". Он был первым номером в списке политсилы на выборах в Днепропетровский областной совет.
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