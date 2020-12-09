Кабинет Министров поддержал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации. Произошло это во время заседания правительства 9 декабря.

Подробнее о согласовании Резниченко

Также на заседании с помощью видеосвязи присутствовал сам Резниченко. Он представил себя и заявил, что имеет 20 лет управленческого опыта. Об этом сообщает 24 канал.

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Я понимаю этот регион, это моя родная область. Первоочередные шаги – сплочение нового облсовета для принятия областного бюджета, борьба с распространением коронавирусной болезни, завершение реформы децентрализации не только с передачей денег, но и ответственности за результат,

– подчеркнул он.

Известно, что Резниченко 48 лет, он родился в Днепре. На посту главы ОГА Резниченко сменит Александра Бондаренко. Увольнение последнего тоже согласовали на заседании правительства 9 ноября.

К слову, некоторые министры говорили, что уже знакомы с Резниченко и желали ему успехов.

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Что известно о Валентине Резниченко