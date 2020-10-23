Некоторым регионам оккупированного Донбасса грозит экологическая катастрофа. Все из-за радиационного загрязнения, о котором мало кто знает.

Украина обратилась к Международному агентству по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности.

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Почему Донбассу грозит экологическая катастрофа

Резников отметил, что дело не только в загрязненном воздухе, почве, разрыве боеприпасов и заминувании. На Донбассе есть ядерное загрязнение.

Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком" советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте,

– рассказал министр.

По словам политика, после взрыва капсулу оставили в шахте, однако постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Однако 2 года назад оккупанты прекратили откачивать воду. Поэтому радиация уже поступает в питьевую воду.

Экокатастрофа угрожает не только Донбассу

Вследствие этого, через несколько месяцев, на оккупированном Донбассе, а также в южных районах Ростовской области может возникнуть экологическая ситуация. Аналогичная ситуация сложилась в Крыму. Кроме того, специалисты не исключают вероятности, что угроза существует в акватории Азовского моря. Также последствия экокатастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь Черноморский регион: Румынию, Болгарию, Грузию, Турцию.

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Какие меры принимает Украина

В начале октября Резников связался генеральным директором МАГАТЭ Рафаэль Гросси и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов на Донбасс.

Однако остается вопрос, пропустят ли российские наемники экспертную группу на эти территории.