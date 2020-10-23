Белорусская оппозиция должна четко определиться относительно позиции об оккупации Крыма Россией. Именно от этого фактора зависит, будет ли поддерживать оппозиционеров Украина.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.

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Вы (белорусская оппозиция – 24 канал) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс – это Украина,

– сказал Резников, обращаясь к оппозиционерке Веронике Цепкало.

Что сказала Цепкало

Цепкало же утверждала, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма. По ее словам, для белорусской оппозиции сейчас главный вопрос – освободить страну от оккупации самопровозглашенного действующего президента Александра Лукашенко.

Давайте об этом вопросе поговорим позже... Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались,

– заявила оппозиционерка.

Кроме того, Цепкало добавила, что Беларуси нужны добрососедские отношения с Россией и Украиной.

Что говорила белорусская оппозиция о Крыме Ранее