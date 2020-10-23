Должны четко высказаться, что Крым является украинским, – Резников к белорусской оппозиции
Белорусская оппозиция должна четко определиться относительно позиции об оккупации Крыма Россией. Именно от этого фактора зависит, будет ли поддерживать оппозиционеров Украина.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.
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Вы (белорусская оппозиция – 24 канал) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс – это Украина,
– сказал Резников, обращаясь к оппозиционерке Веронике Цепкало.
Что сказала Цепкало
Цепкало же утверждала, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма. По ее словам, для белорусской оппозиции сейчас главный вопрос – освободить страну от оккупации самопровозглашенного действующего президента Александра Лукашенко.
Давайте об этом вопросе поговорим позже... Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались,
– заявила оппозиционерка.
Кроме того, Цепкало добавила, что Беларуси нужны добрососедские отношения с Россией и Украиной.
Что говорила белорусская оппозиция о Крыме Ранее
- Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждала, что Крым - "de jure-украинский, а de facto – российский". Однако затем Тихановская добавила, что Крым отошел другому государству вопреки международным законам.
- Еще один оппозиционер Беларуси Валерий Цепкало заявлял, что вопрос Крыма сложен. Его должны решать в международном контексте.
- Оппонент Лукашенко Виктор Бабарико же уклонялся от ответа на вопрос "чей Крым?". Политик уверял, что полуостров – греческий.