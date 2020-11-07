Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что стратегию экономического развития Донбасса могут внести в Раду уже весной 2021 года. Также он рассказал, какие нововведения произойдут на административной границе с временно оккупированным Крымом и на Донбассе.

Резников добавил, что сейчас идет работа над стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Важно Украина получит 100 миллионов долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги

По словам Резникова, стратегию внесут на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию.

Что известно о стратегии экономического развития Донбасса

Стратегия будет концентрироваться на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут.

Она будет включать развитие областей тремя путями: создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирование развития путем государственного бюджета; финансирование за счет международных доноров и организаций.

Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития общин, которые, в частности, находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями,

– отметил он.

Резников отметил, что 10 ноября должен заработать модернизированный КПВВ "Счастье". Аналогичные сервисные хабы откроют в 2021 году на всех КПВВ. Также вице-премьер анонсировал открытие сервисного хаба в Новотроицком, а также модернизацию хаба на Чонгаре.

Как украинские власти собираются восстанавливать экономику на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о создании на Донбассе свободной экономической зоны. Он заявил, что сейчас невозможно экономически поднять оккупированную часть Донбасса. Мол, сегодня точно никто не сможет сказать, сколько будет стоить реинтеграция этих территорий после их деоккупации.

Актуально В ОП обсуждают свободную экономическую зону на Донбассе: для чего это нужно

Создание свободной экономической зоны имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.