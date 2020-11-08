Развлекательно-информационный канал "Дом", который транслируется для жителей оккупированного Донбасса, перейдет под управление Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий после завершения необходимых процедур. В частности, если из госбюджета-2021 выделят деньги для финансирования ведомства.

Сейчас "Дом" находится под опекой Министерства культуры и информационной политики. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Принципиальное решение принято о передаче "Дома" под опеку нашего министерства и окончательную точку поставит парламент, если примет решение о бюджете на 2021 год. Я надеюсь, что мы получим сотрудничество с телеканалом,

– заметил Резников.

В то же время, по его словам, ведомство уже отрабатывает систему донесения сигнала "не только телевизионного, но и телерадиовещания и других вариантов" на оккупированные территории.

"Это вызов, мы над ним работаем. Думаю, что через определенный период времени мы сможем, даже рассказать, какая это будет программа. Телеканал "Дом" – один из инструментов, который должен доносить этот сигнал, но не единственный", – сказал министр.

Что известно о телеканале "Дом"