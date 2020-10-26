Позиция бывшего члена Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина не соответствовала тактике ведения переговоров. Кроме того, она противоречила идеологии украинской делегации.

Именно поэтому Зеленский уволил Фокина из ТКГ. Об этом заявил Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Кстати Казус Фокина: кто виноват в назначении политика с пророссийскими взглядами?

Резников отметил, что у украинской делегации не было никакого сомнения, что идет война между Украиной и Российской Федерацией и агрессором является именно Россия. Зато Фокин говорил иначе.

Что известно об увольнении Фокина из ТКГ