Резников заявил о необходимости создания 5 подгруппы в ТКГ: для чего
В Трехсторонней контактной группе нужно создать 5 подгруппу. Ее создание предусмотрено в Комплексе мер по выполнению минских договоренностей.
С какой целью хотят создать новую подгруппу
Подгруппа должна касаться подготовки возвращения контроля над границей с Россией там, где его пока нет. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".
Кстати Зеленский призвал уже готовиться к восстановлению контроля за границей на Донбассе
Резников отметил, что Украина сделала ошибку, когда при заключении минских договоренностей в 2015 году согласилась на определенный пункт. Он предусматривает, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны Украины на всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования на оккупированных территориях.
Эта ошибка сегодня не дает возможности нам продуктивно двигаться в решении этой задачи. Поэтому если Россия действительно настроена на завершение этой гибридной войны и прекращение конфликта с соседней Украиной, она должна понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу,
– подчеркнул министр.
По словам Резникова, это даже будет в интересах россиян. Если же РФ не доверяет украинским пограничникам, можно привлечь международных посредников. Например, дополнительную миссию ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом.
Что такое ТКГ и для чего она нужна
- Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России. ТКГ сформировали как средство для дипломатического решения войны на Донбассе.
- Возглавляет украинскую делегацию Леонид Кравчук. Также в состав представителей Украины входят Алексей Резников, заместитель министра развития экономики Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Александр Полищук, и три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова. По поручению президента Владимира Зеленского глава ОП Андрей Ермак модерирует деятельность украинской делегации.
- В июне к работе ТКГ привлекли переселенцев. В частности, Донетчину представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Луганщину – врач Константин Либстер и юрист, руководитель ОО "Луганское землячество" Вадим Горан.
- К слову, ранее Зеленский заявил, что хочет расширить состав ТКГ. В частности, привлечь представителей религиозных организаций.
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