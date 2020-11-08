В Трехсторонней контактной группе нужно создать 5 подгруппу. Ее создание предусмотрено в Комплексе мер по выполнению минских договоренностей.

С какой целью хотят создать новую подгруппу

Подгруппа должна касаться подготовки возвращения контроля над границей с Россией там, где его пока нет. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

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Резников отметил, что Украина сделала ошибку, когда при заключении минских договоренностей в 2015 году согласилась на определенный пункт. Он предусматривает, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны Украины на всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования на оккупированных территориях.

Эта ошибка сегодня не дает возможности нам продуктивно двигаться в решении этой задачи. Поэтому если Россия действительно настроена на завершение этой гибридной войны и прекращение конфликта с соседней Украиной, она должна понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу,

– подчеркнул министр.

По словам Резникова, это даже будет в интересах россиян. Если же РФ не доверяет украинским пограничникам, можно привлечь международных посредников. Например, дополнительную миссию ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом.

Что такое ТКГ и для чего она нужна