Кровавая резня в Кривом Роге: что известно о состоянии пострадавших
В Кривом Роге 7 ноября мужчина с ножом набросился на случайных прохожих. В результате нападения на месте погибли два человека, еще 8 получили травмы различной степени тяжести. Из пострадавших 4 человек до сих пор находятся в больнице. Тем временем в городе объявили траур.
Днем скорби в Кривом Роге будет понедельник, 9 ноября. Об этом сообщили в исполнительном комитете Криворожского городского совета.
Обратите внимание Резня в Кривом Роге 7 ноября: все, что известно, фото, видео
Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо,
– подчеркнули в горсовете.
Что известно о состоянии пострадавших
О состоянии пострадавших в результате кровавого нападения, которое всколыхнуло всю Украину, сообщает ТСН.
Четырем людям после нападения врачи оказали необходимую помощь либо на месте, либо уже в больнице. Их отпустили домой почти сразу. Остальным четверым повезло меньше – они госпитализированы и пробудут в больнице еще минимум неделю.
"Двое в отделение стоматологии, двое в отделение травматологии. У них травмы средней тяжести", – рассказала хирург Криворожской городской больницы №2 Марина Верептвелян.
Здесь возникает вопрос, почему часть людей – в стоматологическом отделении. Это связано с видами травм, которые те получили. Например, у 9-летнего мальчика резаная рана щеки, а пожилую женщину нападавший несколько раз ударил кулаками по лицу.
Поделиться новостью