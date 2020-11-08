В Кривом Роге 7 ноября 29-летний мужчина напал на прохожих прямо на улице. С кулаками и ножом он убил 2 человек, еще 8 нанес ранения. 24 канал собрал всю информацию, которая сейчас известна о трагедии.

Что известно о трагедии в Кривом Роге 7 ноября

7 ноября примерно в 17 часов стало известно, пишет 24 канал , что в Кривом Роге во дворе дома 62 улицы Героев АТО нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями. На место преступления оперативно выехали правоохранители.

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Впоследствии первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что патрульные во время обследования прилегающей к месту обнаружения тел территории примерно через 20 минут увидели подозрительного мужчину. Его немедленно задержали.

В сети вскоре появилось видео задержания. Вероятный нападавший заявил, что убивал, потому что так ему "Бог велел". Называл он себя и Адамом, и Осирисом, рассказывал, что родился в аду и именно там прописан. Собирался мужчина убить 15 человек, но сколько именно на самом деле убил – сказать не смог.

Видео задержания предполагаемого нападавшего в Кривом Роге:

Он также заявил, что перед совершением преступления приходил в полицию с ножом и рассказывал о своих намерениях, но его не остановили. Заместитель главы МВД Антон Геращенко впоследствии сказал, что это ложь.

Уголовное производство по факту преступления начали по статье 115 УК об умышленном убийстве, наказывают за такое лишением свободы на срок до 15 лет.

Что известно о жертвах нападавшего

В полиции рассказали, что злоумышленник атаковал людей на улицах Героев АТО, Сепа Тильго, Вадима Гурова, Лины Костенко, Ветеранов Труда и проспекте Гагарина. Жертв не выбирал ни по полу, ни по возрасту – бил всех, кто попадался на пути.

Самым молодым пострадавшим стал 9-летний мальчик (он находится в больнице с резаной раной на щеке).

Самой возрастной жертвой была 83-летняя пенсионерка – нападавший несколько раз ударил ее кулаками в лицо.

Погибших, тела которых обнаружили в первую очередь, опознали – это оказались 60-летний отец и 30-летний сын, фамилия семьи – Косицкие (по информации местного издания "Первый городской" и Антона Геращенко).

По предварительной информации, у старшего мужчины – 5 ножевых ранений на спине и 6 спереди, младшего убили 2 ударами ножом.

Что известно о предполагаемом убийце Тарасе Усенко

Геращенко в фейсбуке также рассказал больше подробностей о жутком инциденте в Кривом Роге, о жертвах и о самом нападавшем.

Нападавшего патрульные задержали "с окровавленным ножом в тот момент, когда тот пытался зарезать женщину с маленьким ребенком".

Подозреваемый – 29 летний житель Кривого Рога Тарас Сергеевич Усенко.

Он недавно ездил на заработки в Чехию, а вернулся оттуда, по словам родных, другим человеком. Тогда и начал говорить о голосах и демонах, но при этом не вел себя агрессивно.

В доме задержанного " на стенах обнаружили странные мистические символы и концентрические рисунки". Этим изображением оценку давать будут эксперты в психиатрии.

Из открытых источников (например, с сайта work.ua ) можно узнать, что Усенко когда-то работал в букмекерской конторе и четыре месяца изучал горную специальность в Криворожском национальном университете.

Фото с места трагедии в Кривом Роге