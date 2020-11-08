Резня в Кривом Роге 7 ноября: все, что известно, фото, видео
В Кривом Роге 7 ноября 29-летний мужчина напал на прохожих прямо на улице. С кулаками и ножом он убил 2 человек, еще 8 нанес ранения. 24 канал собрал всю информацию, которая сейчас известна о трагедии.
Что известно о трагедии в Кривом Роге 7 ноября
7 ноября примерно в 17 часов стало известно, пишет 24 канал, что в Кривом Роге во дворе дома 62 улицы Героев АТО нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями. На место преступления оперативно выехали правоохранители.
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Впоследствии первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что патрульные во время обследования прилегающей к месту обнаружения тел территории примерно через 20 минут увидели подозрительного мужчину. Его немедленно задержали.
В сети вскоре появилось видео задержания. Вероятный нападавший заявил, что убивал, потому что так ему "Бог велел". Называл он себя и Адамом, и Осирисом, рассказывал, что родился в аду и именно там прописан. Собирался мужчина убить 15 человек, но сколько именно на самом деле убил – сказать не смог.
Видео задержания предполагаемого нападавшего в Кривом Роге:
Он также заявил, что перед совершением преступления приходил в полицию с ножом и рассказывал о своих намерениях, но его не остановили. Заместитель главы МВД Антон Геращенко впоследствии сказал, что это ложь.
Что известно о жертвах нападавшего
В полиции рассказали, что злоумышленник атаковал людей на улицах Героев АТО, Сепа Тильго, Вадима Гурова, Лины Костенко, Ветеранов Труда и проспекте Гагарина. Жертв не выбирал ни по полу, ни по возрасту – бил всех, кто попадался на пути.
- Самым молодым пострадавшим стал 9-летний мальчик (он находится в больнице с резаной раной на щеке).
- Самой возрастной жертвой была 83-летняя пенсионерка – нападавший несколько раз ударил ее кулаками в лицо.
- Погибших, тела которых обнаружили в первую очередь, опознали – это оказались 60-летний отец и 30-летний сын, фамилия семьи – Косицкие (по информации местного издания "Первый городской" и Антона Геращенко).
- По предварительной информации, у старшего мужчины – 5 ножевых ранений на спине и 6 спереди, младшего убили 2 ударами ножом.
Что известно о предполагаемом убийце Тарасе Усенко
Геращенко в фейсбуке также рассказал больше подробностей о жутком инциденте в Кривом Роге, о жертвах и о самом нападавшем.
- Нападавшего патрульные задержали "с окровавленным ножом в тот момент, когда тот пытался зарезать женщину с маленьким ребенком".
- Подозреваемый – 29 летний житель Кривого Рога Тарас Сергеевич Усенко.
- Он недавно ездил на заработки в Чехию, а вернулся оттуда, по словам родных, другим человеком. Тогда и начал говорить о голосах и демонах, но при этом не вел себя агрессивно.
- В доме задержанного "на стенах обнаружили странные мистические символы и концентрические рисунки". Этим изображением оценку давать будут эксперты в психиатрии.
Из открытых источников (например, с сайта work.ua) можно узнать, что Усенко когда-то работал в букмекерской конторе и четыре месяца изучал горную специальность в Криворожском национальном университете.
Фото с места трагедии в Кривом Роге
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