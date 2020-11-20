На западе Германии мужчина напал с ножом на прохожих. В результате по меньшей мере 4 человека получили ранения. Инцидент произошел вечером 19 ноября во городке Оберхаузен, это федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия.

Подробнее о резне в Оберхаузене

Самого вероятного нападавшего правоохранителям удалось схватить. Во время задержания он получил ранение, поэтому его госпитализировали. Пока ничего неизвестно о его личности. Об этом сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung .

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Касаемо пострадавших, то их также с колото-резаными ранами доставили в больницу. По информации Der Spiegel , за жизнь одного из них сейчас борются врач.

Что касается причин резни, то признаков теракта нет. Поэтому может быть бытовой конфликт. Все обстоятельства инцидента выясняют следователи. Для проведения расследования полиция Оберхаузен попросила подкрепления из Эссена.

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