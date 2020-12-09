В МИД Украины рассказали о новых пунктах резолюции ООН по милитаризации Крыма, которую Генассамблея ООН приняла 7 декабря. В них говорится о том, что оккупация Крыма Россией является прямой угрозой международной безопасности, а также уделяется внимание усилиям Украины по деоккупации полуострова.

В частности, в резолюции упоминается Крымская платформа. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Крым. Реалии" .

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В резолюции констатируется, что оккупация Крыма – это прямая угроза международной безопасности. Она наносит вред архитектуре безопасности и контроля над вооружениями, учитывая то, что в Крым завозится военная техника, способная нести ядерные боеголовки,

– сказал он.

По словам Николенко, новая резолюция также уделяет внимание усилиям Украины по деоккупации Крыма.

"Очень важно, что в этой резолюции упоминается Крымская платформа – новая украинская инициатива, призванная объединить все международные усилия по продвижению деоккупации полуострова. Для нас этот момент был принципиальным", – отметил он.

Николенко отметил, что Украина в целом довольна результатами: несмотря на добавление новых элементов, Киев не потерял ни одного голоса во время голосования в Генеральной Асамблеи, по сравнению с прошлыми годами.

Что еще известно о новой резолюции по Крыму: