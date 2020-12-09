В усиленную резолюцию ООН по Крыму внесли 2 новых пункта: о чем они
В МИД Украины рассказали о новых пунктах резолюции ООН по милитаризации Крыма, которую Генассамблея ООН приняла 7 декабря. В них говорится о том, что оккупация Крыма Россией является прямой угрозой международной безопасности, а также уделяется внимание усилиям Украины по деоккупации полуострова.
В частности, в резолюции упоминается Крымская платформа. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Крым. Реалии".
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В резолюции констатируется, что оккупация Крыма – это прямая угроза международной безопасности. Она наносит вред архитектуре безопасности и контроля над вооружениями, учитывая то, что в Крым завозится военная техника, способная нести ядерные боеголовки,
– сказал он.
По словам Николенко, новая резолюция также уделяет внимание усилиям Украины по деоккупации Крыма.
"Очень важно, что в этой резолюции упоминается Крымская платформа – новая украинская инициатива, призванная объединить все международные усилия по продвижению деоккупации полуострова. Для нас этот момент был принципиальным", – отметил он.
Николенко отметил, что Украина в целом довольна результатами: несмотря на добавление новых элементов, Киев не потерял ни одного голоса во время голосования в Генеральной Асамблеи, по сравнению с прошлыми годами.
Что еще известно о новой резолюции по Крыму:
- Генассамблея ООН во время заседания 7 декабря поддержали проект усиленной резолюции Украины по Крыму.
- Документ поддержали более 60 мировых стран, против него выступили 17 (Россия и ее сателлиты).
- Проект предусматривает усиление взаимодействия международного сообщества для давления на Россию как страну-оккупанта. Его целью является заставить Россию соблюдать международные обязательства.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что резолюция поможет оказать правовое давление на Россию.
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