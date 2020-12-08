Резолюция ООН по Крыму: как отреагировала Россия
В России отреагировали на резолюцию ООН по аннексированному Крыму. В Москве считают, что якобы это никак не повлияет на жизнь крымчан.
Какова реакция России
В Кремле считают документ "лживым и абсурдным". Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщили на сайте представительства.
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В представительстве убеждают, что никаких консультаций по тексту документа не проводили. Полянский добавил, что якобы вместо дискуссии членам ООН "навязывают мнение" о подтверждении территориальной целостности Украины.
Многие, к сожалению, до сих пор верят в этот обман,
– утверждает представитель.
Кроме того, в Кремле распускают слухи, что якобы украинская власть "борется" с информацией в соцсетях, которую якобы публикуют украинцы, которые "массово посещали" оккупированный Крым.
По словам Полянского, Украина, мол, превращается в "Анти-Россию".
Что известно о резолюции ООН по Крыму
- Генассамблея ООН 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по Крыму.
- Документ поддержали более 60 мировых стран, против выступили всего 17, воздержались – 62.
- Проект предусматривает усиление взаимодействия международного сообщества для давления на Россию как страну-оккупанта, чтобы та придерживалась международных обязательств.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что резолюция поможет оказать правовое давление на Россию.
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