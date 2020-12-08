В России отреагировали на резолюцию ООН по аннексированному Крыму. В Москве считают, что якобы это никак не повлияет на жизнь крымчан.

Какова реакция России

В Кремле считают документ "лживым и абсурдным". Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщили на сайте представительства.

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В представительстве убеждают, что никаких консультаций по тексту документа не проводили. Полянский добавил, что якобы вместо дискуссии членам ООН "навязывают мнение" о подтверждении территориальной целостности Украины.

Многие, к сожалению, до сих пор верят в этот обман,

– утверждает представитель.

Кроме того, в Кремле распускают слухи, что якобы украинская власть "борется" с информацией в соцсетях, которую якобы публикуют украинцы, которые "массово посещали" оккупированный Крым.

По словам Полянского, Украина, мол, превращается в "Анти-Россию".

Что известно о резолюции ООН по Крыму