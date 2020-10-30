Резонансное решение КСУ: Великобритания озвучила свою позицию
Посольство Великобритании в Украине выразило обеспокоенность по поводу резонансного решения Конституционного суда. В ведомстве заявили, что разделяют озабоченность украинцев из-за недавних политически мотивированных нападений на антикоррупционные органы.
В посольстве также отметили, что ситуация может повредить репутации Украины на международной арене. Об этом говорится в заметке ведомства в твиттере.
К слову Узаконить взятки и "убить" выборы: эксперты разбирают последствия постановления КСУ
В то же время представители Великобритании поздравили намерения украинской власти исправить ситуацию и восстановить полноценную и независимую работу антикоррупционных учреждений.
Скандальное решение КСУ: что известно
- 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью о декларировании недостоверной информации. Суд признал уголовную ответственность за это "неконституционной".
- Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за неправильные данные в декларациях.
- Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".