Посольство Великобритании в Украине выразило обеспокоенность по поводу резонансного решения Конституционного суда. В ведомстве заявили, что разделяют озабоченность украинцев из-за недавних политически мотивированных нападений на антикоррупционные органы.

В посольстве также отметили, что ситуация может повредить репутации Украины на международной арене. Об этом говорится в заметке ведомства в твиттере.

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В то же время представители Великобритании поздравили намерения украинской власти исправить ситуацию и восстановить полноценную и независимую работу антикоррупционных учреждений.

Справка. Владимир Зеленский 29 октября собрал экстренное заседание СНБО из-за решения Конституционного суда об отмене э-декларирования. Президент осудил такое решение и заявил, что Украина его не воспримет.

#заява Ми поділяємо стурбованість українців через нещодавні наполегливі й політично-вмотивовані напади на незалежні антикорупційні інституції України, створення яких Британія з гордістю підтримувала (1/3) — UK in Ukraine (@UKinUkraine) October 29, 2020

Скандальное решение КСУ: что известно