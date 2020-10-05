Результат карантина в красной зоне: ответы с совещания у президента
Президенту Зеленскому доложили о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в красной зоне. Главу государства заверили, что карантинные ограничения дают положительный результат.
Количество больных в красных зонах уменьшается
Количество инфицирований в населенных пунктах из красной зоны постепенно уменьшаются. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
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Главу государства беспокоит обеспечение пациентов с коронавирусом кислородом в больницах.
По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом коек больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель – более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями,
– подчеркнул Зеленский.
Еще одна проблема в Украине во время пандемии – загруженность лабораторий.
Какие города оказались в красной зоне?
С 5 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. В красной зоне оказались два города – Канев и Тернополь.
Там запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.