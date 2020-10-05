Президенту Зеленскому доложили о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в красной зоне. Главу государства заверили, что карантинные ограничения дают положительный результат.

Количество больных в красных зонах уменьшается

Количество инфицирований в населенных пунктах из красной зоны постепенно уменьшаются. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Главу государства беспокоит обеспечение пациентов с коронавирусом кислородом в больницах.

По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом коек больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель – более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями,

– подчеркнул Зеленский.

Еще одна проблема в Украине во время пандемии – загруженность лабораторий.

Какие города оказались в красной зоне?

С 5 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. В красной зоне оказались два города –

Там запрещены: работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. С 5 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. В красной зоне оказались два города – Канев и Тернополь Там запрещены:



Адаптивный карантин: ограничения / инфографика 24 канала