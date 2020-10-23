Результаты проверки НАК "Нафтогаз Украины" должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны. Именно этот орган одобрял решение о проведении аудита.

В аудите говорится не только о "формальных" нарушениях, но и о вполне реальных потерях государства. Об этом заявил бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в фейсбук.

Ранее СБУ заинтересовалась результатами аудита "Нафтогаза", который показал убытки в 75 миллиардов гривен

Реакция Витренко на результаты аудита "Нафтогаза"

По его словам, после пересмотра выводов аудиторов он не нашел достаточных оснований отрицать, что эта проверка была объективной, незаангажированной, и что выводы о нарушении были обоснованными.

Витренко отметил, что государственные аудиторы учли немало замечаний со стороны "Нафтогаза". По его мнению, это показывает завидную лояльность к компании, поскольку государственные проверяющие "часто не очень любят учитывать замечания компаний к своим актам проверок".

Он добавил, что государственные аудиторы предоставляют детальное обоснование своих выводов относительно выявленных нарушений.

Значительную часть нарушений выявили уже давно, а отдельные попытки "Нафтогаза" оспорить выводы госаудита в суде были неудачными. То есть это не выглядит как что-то "с потолка взятое" и на "скорую руку" созданное под заказ чтобы "наехать" на Нафтогаз,

- считает Витренко.

Он также удивляется, что до сих пор нет реакции кабинета министров. Бывший чиновник отметил, что было бы логично, если бы результаты проверки были рассмотрены СНБО.

Что известно о нарушениях в "Нафтогазе": главное

Госаудитслужба нашла в работе "Нафтогаза" финансовые нарушения на сумму более 225 миллиардов гривен. Из-за этого госбюджет потерял 75 миллиардов гривен.

Среди главных нарушений – начисление резерва сомнительных долгов, продажа газа по заниженным ценам.

Кроме того, во время ревизии обнаружили безосновательную выплату премий членам правления компании, занижение услуг за транспортировку газа, нарушения в закупках, скрытое кредитование и тому подобное.

В "Нафтогазе" признали, что "формальные проблемы с отчетностью есть".

Обратите внимание! Ранее член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" американец Амос Хохштайн подал в отставку с должности независимого директора в наблюдательном совете компании.



Среди причин такого шага Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.