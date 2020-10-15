Результаты всеукраинского опроса во время местных выборов не будут иметь юридических последствий. Однако их могут использовать политически, чтобы обосновать соответствующие решения в популистских целях.

Такое мнение в программе "69" на 24 канале высказала политическая аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина. Она отметила, что это будет лишь массовый сбор данных, которые совокупно абсолютно ничего не будут представлять.

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По ее словам, обычный опрос предполагает выборку, которая представляет генеральную совокупность. В случае всеукраинского опроса во время местных выборов, нельзя будет контролировать абсолютно ничего, считает аналитик Фонда "Демократические инициативы".

Я согласен с тем, что это политическая технология, которая не имеет ничего общего с опросом,

- отметила она.

По словам Марии Золкиной, никто не будет знать, кем являются люди, которые будут участвовать в опросе. Из-за этого не будет возможности для социально-демографической характеристики – обычных для социологов исследований, заметила она.

Формулировка вопросов опроса

Также она рассказала, что соответствующие 5 вопросов поставлены так, что избиратель, который придет на участок и захочет принять участие в опросе – не будет понимать, о чем его спрашивают.

Вопрос о коррупции в особо крупных размерах – неизвестно, что такое особо крупный размер взятки или коррупционного действия. Я уверена, что накануне голосования никто этого не будет объяснять,

- подчеркнула она.

Золкина сообщила, что во время референдума или социологических исследований – максимально просто объясняют вопрос. Также она сказала, что не все люди, которые будут участвовать в голосовании, увидели разъяснение Офиса президента о вопросе относительно свободной экономической зоны Донбасса. То есть люди не поймут, что он будет касаться именно подконтрольной части, считает Мария Золкина.

Были ли уже похожие исследования

Согласно информации политической аналитики, вопросы о свободной экономической зоне уже были, однако они еще не обнародованы. Возможно, это произойдет до 25 октября, сказала она.

Также Мария Золкина отметила, что были вопросы о сокращении количества нардепов, где большинство выступало за инициативу – это исследовала не одна социологическая компания. Однако аналитик Фонда "Демократические инициативы" убеждена, что не совсем корректной является формулировка о пожизненном заключении.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала