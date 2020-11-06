Окружной админсуд Киева получил иск к президенту Владимиру Зеленскому. Служителей Фемиды просят отменить результаты инициированного главой государства опроса, проведенного во время местных выборов 25 октября.

В Окружном административном суде решают судьбу иска

Истец называет опрос противоправным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

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В иске отметили, что результаты "могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины".

Пока в Окружном административном суде не решили, начинать ли производство по админстративному делу.

Зеленский отмечал, что опрос не имеет юридической силы

Отметим, что ранее сам президент Зеленский подчеркивал, что результаты опроса не имеют никакой юридической силы. Однако глава государства обещал прислушаться к мнению людей и внести соответствующие предложения на рассмотрение Верховной Рады.

Каковы результаты президентского опроса

Предварительные результаты всеукраинского опроса, обнародованные политсилой "Слуга народа":

Пожизненное заключение за коррупцию поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Против – 13,87%;

поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Против – 13,87%; Создание свободной экономической зоны на Донбассе: за – 46,7% опрошенных. Против – 46,48% респондентов;

за – 46,7% опрошенных. Против – 46,48% респондентов; Сокращение количества нардепов до 300 : за – 89,6% опрошенных, против – 7,12%;

: за – 89,6% опрошенных, против – 7,12%; Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, против – 29,53%;

поддержали 64,88% респондентов, против – 29,53%; Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности: за – 74,21% участников опроса, 17,21% – против.



5 вопросов от президента Зеленского / Инфографика 24 канала