Окружной админсуд Киева вернул заявление с требованием отменить результаты всеукраинского опроса 25 октября. В суде говорят, что истец нарушил правила объединения исковых требований.

Судились против Зеленского и "Слуги народа"

Свое решение по иску об опросе Зеленского ОАСК обнародовал 11 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Исковые требования предъявлены истцом к президенту Украины подсудные Верховному Суду как суду первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, которые подсудны различным судам,

– объяснили свое решение служители Фемиды.

Отметим, что истец, который хотел признать противоправным проведение опроса, судился не только с Зеленского, но и со "Слугой народа".

Результаты опроса обнародуют после местных выборов

Ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что окончательные результаты всеукраинского опроса обнародуют уже после местных выборов. Сейчас обработали около 80% бюллетеней.

Предварительные результаты всеукраинского опроса, обнародованные политсилой "Слуга народа":