Результаты опроса президента не удалось отменить: что сказали в суде
Окружной админсуд Киева вернул заявление с требованием отменить результаты всеукраинского опроса 25 октября. В суде говорят, что истец нарушил правила объединения исковых требований.
Судились против Зеленского и "Слуги народа"
Свое решение по иску об опросе Зеленского ОАСК обнародовал 11 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
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Исковые требования предъявлены истцом к президенту Украины подсудные Верховному Суду как суду первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, которые подсудны различным судам,
– объяснили свое решение служители Фемиды.
Отметим, что истец, который хотел признать противоправным проведение опроса, судился не только с Зеленского, но и со "Слугой народа".
Результаты опроса обнародуют после местных выборов
Ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что окончательные результаты всеукраинского опроса обнародуют уже после местных выборов. Сейчас обработали около 80% бюллетеней.
Предварительные результаты всеукраинского опроса, обнародованные политсилой "Слуга народа":
- Пожизненное заключение за коррупцию поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Против – 13,87%;
- Создание свободной экономической зоны на Донбассе: за – 46,7% опрошенных. Против – 46,48% респондентов;
- Сокращение количества нардепов до 300: за – 89,6% опрошенных, против – 7,12%;
- Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, против – 29,53%;
- Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности: за – 74,21% участников опроса, 17,21% – против.
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