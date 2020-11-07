Россия признала, что из-за поражения Трампа проигрывает и она
По предварительным результатам выборов в США, новым лидером Белого Дома станет кандидат от "демократов" Джозеф Байден. Эта новость изрядно напугала Россию, которая уже заявила о негативных для себя последствиях из-за поражения Дональда Трампа.
Первым на результаты американских выборов в России отреагировал председатель комитета Совета Федерации по международной политике Константин Косачев в своем фейсбуке.
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Понятно, что весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены. Поэтому с победой демократа можно ждать реванша всех неконсервативных сил во всем мире,
– заявил российский политик.
Он заявил, что это приведет к "увеличению русофобии" в Европе. Кроме того, россиянин для чего пригрозил Украине, заявив, что победа Байдена приведет к увеличению количества жертв на Донбассе.
"Как и во многих других горячих точках мира. Так же больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и простейших последствиях (для России – 24 канал)", – заявил Константин Косачев.
Также уже отреагировал и едва ли не главный клоун российской политики Владимир Жириновский – лидер партии, которая, к слову, носит в своем названии память о "демократической", как и у Джо Байдена.
Российские шовинисты посоветовали Дональду Трампу "сопротивляться". Для России или, например, ее колонии Беларуси сопротивляться воле народа – это уже привычное явление.
К слову, накануне Жириновский заявлял, что Трамп якобы "сделал для России больше зла, чем любой другой президент США".
Когда Байден станет президентом:
- По избирательной системе США, победителя президентской гонки выбирают коллегии выборщиков. Такая есть в каждом штате, и традиционно все члены коллегии голосуют за того кандидата, которого выбрали большинство избирателей в штате.
- Официальное голосование коллегий должно состояться 16 декабря. Сенат должен посчитать эти голоса 6 января 2021 года, а уже 20 января состоится инаугурация нового президента.
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