В Соединенных Штатах Америки 3 ноября состоялись очередные президентские выборы 2020 года. По результатам от коллегий выборщиков в 6 первых штатах, лидирует Джозеф Байден.

Первыми, где уже известны официальные результаты выборов, стали 7 штатов на востоке и в центре Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Voice of America.

Интересно знать Результаты экзит-полов на выборах президента США: Трамп и Байден выиграли первые штаты

Первые результаты выборов в США:

Джозеф Байден – 27 голосов выборщиков,

Дональд Трамп – 26 голосов выборщиков.

Какие штаты выиграл Дональд Трамп:

Индиана – 11 голосов,

Кентукки – 8 голосов,

Оклахома – 7 голосов.

Какие штаты выиграл Джозеф Байден:

Вермонт – 3 голоса,

Массачусетс – 11 голосов,

Делавэр – 3 голоса,

Мэриленд – 10 голосов.

Как в США определяют победителя выборов

В США роезультаты выборов определяют не по количеству голосов, отданных за кандидата избирателями, а по результатам голосования колегии выборщиков. Традиционно они все голоса отдают за того кандидата, который выиграл в штате.

Каждый из выборщиков имеет один голос, а их количество в каждом штате рассчитывается по коэффициенту численности населения в регионе. Это количество колеблется между 3 и 55 голосами.

Таким образом победу на выборах одерживает тот кандидат, который получит более 50% голосов выборщиков – 270 и более.