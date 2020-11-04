Выборы президента США: известны результаты в первых штатах
В Соединенных Штатах Америки 3 ноября состоялись очередные президентские выборы 2020 года. По результатам от коллегий выборщиков в 6 первых штатах, лидирует Джозеф Байден.
Первыми, где уже известны официальные результаты выборов, стали 7 штатов на востоке и в центре Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Voice of America.
Интересно знать Результаты экзит-полов на выборах президента США: Трамп и Байден выиграли первые штаты
Первые результаты выборов в США:
- Джозеф Байден – 27 голосов выборщиков,
- Дональд Трамп – 26 голосов выборщиков.
Какие штаты выиграл Дональд Трамп:
- Индиана – 11 голосов,
- Кентукки – 8 голосов,
- Оклахома – 7 голосов.
Какие штаты выиграл Джозеф Байден:
- Вермонт – 3 голоса,
- Массачусетс – 11 голосов,
- Делавэр – 3 голоса,
- Мэриленд – 10 голосов.
Как в США определяют победителя выборов
В США роезультаты выборов определяют не по количеству голосов, отданных за кандидата избирателями, а по результатам голосования колегии выборщиков. Традиционно они все голоса отдают за того кандидата, который выиграл в штате.
Каждый из выборщиков имеет один голос, а их количество в каждом штате рассчитывается по коэффициенту численности населения в регионе. Это количество колеблется между 3 и 55 голосами.
Таким образом победу на выборах одерживает тот кандидат, который получит более 50% голосов выборщиков – 270 и более.
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