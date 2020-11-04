Мы верим, что на пути к победе, – Байден выступил с официальным заявлением
Главный конкурент действующего президента США Дональда Трампа – демократ Джо Байден официально отреагировал на первые результаты выборов главы государства. Он заявил, что верит в собственную победу.
Байден считает, что одержит победу над Трампом, получив лидерство в ключевых штатах. Его выступление транслировал американский телеканал CNN.
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Мы верим, что на пути к победе. Скажу больше – мы знали об этом после беспрецедентного досрочного голосования по почте. Но ожидание может занять некоторое время, потому что впереди еще долгая работа по подсчету голосов. Мы уверены, что уже одержали победу в Аризоне. Вот это поворот! Мы все еще лидируем в Джорджии и показали хороший результат в Висконсине и Мичигане,
– сказал он.
По результатам от коллегий выборщиков в 39 штатах и округе Колумбия, лидирует Джозеф Байден. Согласно первым результатам, он получает 220 голосов выборщиков против 184 голосов за Трампа.
Также в твиттере Байден призвал своих избирателей верить, что победа будет за ними.
В каких штатах побеждает Байден
- Вермонт – 3 голоса,
- Массачусетс – 11 голосов,
- Делавэр – 3 голоса,
- Мэриленд – 10 голосов,
- Нью-Йорк – 29 голосов,
- Нью-Джерси – 14 голосов,
- округ Колумбия – 3 голоса,
- Колорадо – 9 голосов,
- Иллинойс – 20 голосов,
- Коннектикут – 7 голосов,
- Нью-Мексико – 5 голосов,
- Орегон – 7 голосов,
- Калифорния – 55 голосов,
- Вашингтон – 12 голосов,
- Нью-Гемпшир – 4 голоса,
- Вирджиния – 13 голосов,
- Род-Айленд – 4 голоса,
- Миннесота – 10 голосов.
В нескольких ключевых штатах продолжается подсчет голосов. Поэтому ситуация может измениться.
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