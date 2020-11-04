Главный конкурент действующего президента США Дональда Трампа – демократ Джо Байден официально отреагировал на первые результаты выборов главы государства. Он заявил, что верит в собственную победу.

Байден считает, что одержит победу над Трампом, получив лидерство в ключевых штатах. Его выступление транслировал американский телеканал CNN.

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Мы верим, что на пути к победе. Скажу больше – мы знали об этом после беспрецедентного досрочного голосования по почте. Но ожидание может занять некоторое время, потому что впереди еще долгая работа по подсчету голосов. Мы уверены, что уже одержали победу в Аризоне. Вот это поворот! Мы все еще лидируем в Джорджии и показали хороший результат в Висконсине и Мичигане,

– сказал он.

По результатам от коллегий выборщиков в 39 штатах и ​​округе Колумбия, лидирует Джозеф Байден. Согласно первым результатам, он получает 220 голосов выборщиков против 184 голосов за Трампа.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Также в твиттере Байден призвал своих избирателей верить, что победа будет за ними.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

В каких штатах побеждает Байден

Вермонт – 3 голоса,

Массачусетс – 11 голосов,

Делавэр – 3 голоса,

Мэриленд – 10 голосов,

Нью-Йорк – 29 голосов,

Нью-Джерси – 14 голосов,

округ Колумбия – 3 голоса,

Колорадо – 9 голосов,

Иллинойс – 20 голосов,

Коннектикут – 7 голосов,

Нью-Мексико – 5 голосов,

Орегон – 7 голосов,

Калифорния – 55 голосов,

Вашингтон – 12 голосов,

Нью-Гемпшир – 4 голоса,

Вирджиния – 13 голосов,

Род-Айленд – 4 голоса,

Миннесота – 10 голосов.

В нескольких ключевых штатах продолжается подсчет голосов. Поэтому ситуация может измениться.

Обратите внимание! В США состоялись президентские выборы. Из-за пандемии коронавируса люди имели возможность голосовать досрочно.



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