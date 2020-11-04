Действующий президент США Дональд Трамп официально отреагировал на результаты выборов главы государства. Он выступил с речью, в которой заявил о своей победе в ключевых штатах.

Трамп уверен в том, что получил "феноменальные результаты". Об этом Трамп заявил в своем обращении, сообщает 24 канал.

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Реакция Трампа на победу

Кандидат от республиканцев заявил, что побеждает в ключевых штатах. По словам Трампа, он хотел заявить о победе, однако этому помешал медленный подсчет голосов.

Мы побеждаем в штатах Огайо, Техас, мы выиграли в Северной Каролине... Кроме того, мы выиграем в Пенсильвании, с огромным отрывом, это самое главное. Мы на 690 тысяч голосов впереди в этом штате,

– отметил Трамп.

Кроме этого, Трамп заявил о мошенничестве на выборах, обвинив оппонента в краже голосов. Трамп отметил, что будет обращаться в Верховный суд США.

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В каких штатах победил Трамп

Айдахо – 4 голоса,

Канзас – 6 голосов,

Луизиана – 8 голосов,

Миссисиппи – 6 голосов,

Огайо – 18 голосов,

Индиана – 11 голосов,

Кентукки – 8 голосов,

Оклахома – 7 голосов,

Западная Вирджиния – 5 голосов,

Южная Каролина – 9 голосов,

Алабама – 9 голосов,

Тенесси – 11 голосов,

Арканзас – 6 голосов,

Южная Дакота – 3 голоса,

Северная Дакота – 3 голоса;

Небраска – 4 голоса (всего в коллегии 5 выборщиков),

Миссури – 10 голосов,

Вайоминг – 3 голоса,

Юта – 6 голосов,

Монтана – 3 голоса,

Айова – 6 голосов.

Обратите внимание! В США состоялись президентские выборы. Из-за пандемии коронавируса люди имели возможность голосовать досрочно.



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