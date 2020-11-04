Мы выиграли эти выборы, но нас хотят обокрасть: официальное заявление Трампа
Действующий президент США Дональд Трамп официально отреагировал на результаты выборов главы государства. Он выступил с речью, в которой заявил о своей победе в ключевых штатах.
Трамп уверен в том, что получил "феноменальные результаты". Об этом Трамп заявил в своем обращении, сообщает 24 канал.
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Реакция Трампа на победу
Кандидат от республиканцев заявил, что побеждает в ключевых штатах. По словам Трампа, он хотел заявить о победе, однако этому помешал медленный подсчет голосов.
Мы побеждаем в штатах Огайо, Техас, мы выиграли в Северной Каролине... Кроме того, мы выиграем в Пенсильвании, с огромным отрывом, это самое главное. Мы на 690 тысяч голосов впереди в этом штате,
– отметил Трамп.
Кроме этого, Трамп заявил о мошенничестве на выборах, обвинив оппонента в краже голосов. Трамп отметил, что будет обращаться в Верховный суд США.
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В каких штатах победил Трамп
- Айдахо – 4 голоса,
- Канзас – 6 голосов,
- Луизиана – 8 голосов,
- Миссисиппи – 6 голосов,
- Огайо – 18 голосов,
- Индиана – 11 голосов,
- Кентукки – 8 голосов,
- Оклахома – 7 голосов,
- Западная Вирджиния – 5 голосов,
- Южная Каролина – 9 голосов,
- Алабама – 9 голосов,
- Тенесси – 11 голосов,
- Арканзас – 6 голосов,
- Южная Дакота – 3 голоса,
- Северная Дакота – 3 голоса;
- Небраска – 4 голоса (всего в коллегии 5 выборщиков),
- Миссури – 10 голосов,
- Вайоминг – 3 голоса,
- Юта – 6 голосов,
- Монтана – 3 голоса,
- Айова – 6 голосов.
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