Американские СМИ 7 ноября фактически констатировали победу Джозефа Байдена на выборах, хотя официально еще пока результатов нет. Тем временем во всем мире начали поздравлять демократа с избранием. В частности Байден получил много поздравлений от мусульманских государств или общин.

Какие преимущественно мусульманские государства поздравили Джозефа Байдена и почему они радуются поражению Дональда Трампа, рассказывает 24 канал.

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Реакция мусульман США

Одними из первых Джозефа Байдена поздравил Совет американо-исламских отношений (CAIR). Там призвали будущего президента после вступления на должность продвигать гражданские права и расовое равенство.

Мы поздравляем Джо Байдена с победой и созданием объемной избирательной кампании, направленной на единство нашей нации. Избранный президент обещал отменить "мусульманский запрет", взять мусульман в свою администрацию и решить проблемы расовой и религиозной ненависти,

– подчеркнул исполнительный директор CAIR Нихад Авад.

Там пообещали присоединиться к другим американским мусульманским лидерам и организациям для обеспечения выполнения этих обещаний.

К слову, в организации также рассказали, что по их информации, большинство мусульман США голосовали именно за Байдена – 69% против 17% у Дональда Трампа.

Палестина празднует

Палестинские политики считают, что поражение Дональда Трампа на выборах облегчит жизнь и принесет пользу палестинскому народу. Мнениями на этот счет они поделились в комментарияхAnadolu.

Для палестинцев не было худшего периода, чем во времена Дональда Трампа,

– уверенно заявил спецпредставитель президента Палестины Набил Шаш.

Между тем другой спецпредставитель палестинского лидера Махмуда Аббаса менее радостно относится к выборам в США. Он убежден, что даже после смены власти не следует ждать изменения политики США в отношении Ближнего Востока.

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Трамп напоследок "получил" от Ирана

Первый вице-президент Ирана Исхак Джихангири стал не так поздравлять Джо Байдена, как критиковать Дональда Трампа. США под руководством Трампа нарушили ряд международных договоров – как экологических, так и экономических.

"Я надеюсь, что мы увидим изменения в деструктивной политике США. Наконец эра Трампа и его авантюрной и воинственной команды закончилась", – написал Джихангири в твиттере.

Он заявил, что характерными чертами политики Трампа были выход из международных экологических конвенций, санкции против Ирана и расизм, а Джо Байдена призвал вернуться к условиям ядерной сделки.

Традиционно сдержана Турция

Стратегический партнер Украины тем временем не стал разделять чрезмерную радость других мусульманских стран. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу спокойно заявил, что результаты выборов не повлияют на отношения государств.

Дипломат заверил, что независимо от победителя президентской гонки в США, Турция будет относится к новой американской администрации так же, как к любой другой власти другого государства.

Отношения Анкары и Вашингтона – значительно выше, чем интересы и амбиции отдельных политических партий,

– заявил Чавушоглу.

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Почему мусульмане преимущественно радуются поражению Трампа

Все из-за политики 45-го президента США Дональда Трампа. Он несколько изменил акценты внешней политики, заявляя, что главным врагом является не Россия, а именно мусульманские государства, в частности Иран и Палестина.

Такой же политики он придерживался и на внутренней арене. Трамп имел жесткую позицию в отношении эмигрантов, а потому едва ли не в первый день на посту запретил въезд гражданам сразу 7 мусульманских государств.

Палестина имеет личную нелюбовь к президенту США и из-за его позиции по палестино-израильскому конфликту. В нем Дональд Трамп активно поддерживал позицию Израиля, склоняя соседние государства к дружбе с ним.

К слову, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поздравил Джо Байдена, но не забыл и о Трампе. Нетаньяху поблагодарил пока еще президента США за все, что тот сделал для его государства.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020